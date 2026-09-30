Bursa de Valori București, pe plus la prânz în ziua votului pentru Guvernul Mureșan

Bursa de Valori București (BVB) înregistra o evoluție preponderent pozitivă miercuri, la prânz, în ziua votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. La ora 12:35, indicele principal BET creștea cu 0,30%, în timp ce indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, avansa cu 0,56%.
Majoritatea indicilor BVB se situau în teritoriu pozitiv, însă indicii BET-FI, BET-BK și BETAeRO înregistrau scăderi.
Evoluția indicilor BVB la prânz
Indicele BET ajungea la 30.920,50 puncte, după o creștere de 0,30%. BET-TR, care include atât evoluția prețurilor acțiunilor, cât și dividendele distribuite de companii, urca tot cu 0,30%, la 74.623,64 puncte.
În sectorul energetic și al utilităților, indicele BET-NG avansa cu 0,56%, până la 2.379,10 puncte. BET-EF, care urmărește companii din energie și sectorul financiar, câștiga 0,49%, ajungând la 1.721,68 puncte.
BET-XT creștea cu 0,27%, la 2.665,68 puncte, iar ROTX, indicele dezvoltat împreună cu Bursa de Valori din Viena, înregistra un avans de 0,28%, la 70.025,62 puncte.
În schimb, BET-FI, care reflectă evoluția fondurilor de investiții, scădea cu 0,14%, la 108.040,47 puncte. BET-BK, reper de randament pentru fondurile de investiții, consemna un recul de 0,03%, la 5.938,55 puncte.
Cea mai mare scădere dintre indicii menționați era înregistrată de BETAeRO. Indicele companiilor de pe piața AeRO pierdea 0,72%, coborând la 1.002,36 puncte.
Tranzacții de 31,60 milioane de lei
Valoarea totală a tranzacțiilor spot realizate la Bursa de Valori București până la ora 12:35 se ridica la 31,60 milioane de lei, echivalentul a 5,99 milioane de euro.
Pentru comparație, media zilnică a tranzacțiilor de la începutul anului era de 218,22 milioane de lei, respectiv 42,17 milioane de euro. Valoarea înregistrată miercuri reprezintă însă rulajul parțial al ședinței, nu totalul unei zile de tranzacționare.
Pe piața acțiunilor se efectuaseră 4.207 tranzacții, cu un volum de 7,48 milioane de acțiuni. Valoarea acestora ajungea la 24,64 milioane de lei, echivalentul a 4,67 milioane de euro.
Pe piața obligațiunilor erau înregistrate 430 de tranzacții, cu un volum de 16.456 de titluri și o valoare de 4,02 milioane de lei, respectiv 761.830 de euro.