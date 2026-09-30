Bursa de Valori București, pe plus la prânz în ziua votului pentru Guvernul Mureșan

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 13:07

Bursa de Valori București (BVB) înregistra o evoluție preponderent pozitivă miercuri, la prânz, în ziua votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. La ora 12:35, indicele principal BET creștea cu 0,30%, în timp ce indicele companiilor din energie și utilități, BET-NG, avansa cu 0,56%.

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