Motorina, la preț record în UE. Cât plătesc șoferii români în taxe pentru fiecare litru

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 10:17

Șoferii români plătesc aproximativ 0,79 euro taxe pentru fiecare litru de motorină, echivalentul a aproape 38% din prețul de la pompă. România rămâne sub media europeană atât la taxare, cât și la preț, într-un moment în care motorina a devenit cel mai scump carburant din Uniunea Europeană.

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