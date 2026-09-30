Motorina, la preț record în UE. Cât plătesc șoferii români în taxe pentru fiecare litru
Motorină
Șoferii români plătesc aproximativ 0,79 euro taxe pentru fiecare litru de motorină, echivalentul a aproape 38% din prețul de la pompă. România rămâne sub media europeană atât la taxare, cât și la preț, într-un moment în care motorina a devenit cel mai scump carburant din Uniunea Europeană.
Prețul mediu ponderat al motorinei în UE a ajuns la 2,226 euro pe litru pe 21 septembrie 2026, potrivit Buletinului petrolier săptămânal al Comisiei Europene. Este cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul seriei de date, în 2005.
Cât costă motorina în România
În România, un litru de motorină costă aproximativ 2,09 euro. Din această sumă, circa 1,30 euro reprezintă prețul fără taxe, iar 0,79 euro sunt încasări fiscale, potrivit Euronews.
Astfel, taxele reprezintă aproximativ 37,8% din prețul achitat de șoferi. La nivelul UE, acestea ajung în medie la 0,861 euro pe litru, adică 38,6% din prețul de la pompă.
Pentru un plin de 50 de litri, un șofer din România plătește aproximativ 104,50 euro, din care 39,50 euro reprezintă taxe. La prețul mediu european, același plin costă aproximativ 111 euro.
România se situează astfel sub media UE, cu un preț mai mic cu aproximativ 14 cenți pe litru și taxe mai reduse cu circa 7 cenți pe litru.
De ce s-a scumpit motorina
Motorina este în prezent mai scumpă decât benzina Euro-super 95 la nivelul mediei europene. Diferența a ajuns la 13,4 cenți pe litru, deși taxele aplicate benzinei sunt mai mari.
Scumpirile vin în contextul războiului cu Iranul, început în februarie, și al perturbării fluxurilor de energie prin Strâmtoarea Ormuz. Motorina a fost afectată mai puternic, iar prețul său mediu în UE a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie, potrivit sursei citate.
Experții Băncii Centrale Europene estimează că marjele de rafinare au adăugat 0,41 euro pe litru la prețul motorinei în a treia săptămână din septembrie. Această componentă reprezintă aproximativ 19% din suma plătită de șoferi.
Pentru reducerea prețurilor, „factorul-cheie ar fi încetarea războiului din Orientul Mijlociu, normalizarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și restabilirea activității globale de rafinare”, spun experții BCE.
Cum se calculează taxele pe motorină
Taxarea motorinei se face în două etape. Mai întâi se aplică acciza, o sumă fixă pentru fiecare litru, la care unele state adaugă alte taxe, precum cele pentru emisiile de carbon.
Ulterior se aplică TVA, inclusiv asupra accizei. În UE, cotele de TVA menționate în analiza Euronews variază între 17% în Luxemburg și 27% în Ungaria.
Regulile europene stabilesc o acciză minimă de 0,33 euro pe litru pentru motorină, față de 0,359 euro pentru benzină. Majoritatea guvernelor păstrează această diferență și în propriile sisteme fiscale, un tratament justificat de-a lungul timpului prin sprijinirea transportatorilor, fermierilor și a altor firme care folosesc motorină.
La nivel european, taxele pe benzină ajung în medie la 0,981 euro pe litru, cu aproximativ 12 cenți peste cele aplicate motorinei.
Unde sunt cele mai mari taxe
Danemarca are cele mai mari taxe pe motorină dintre țările incluse în clasamentul Euronews: aproximativ 1,081 euro pe litru. Acestea reprezintă 42,3% din prețul de la pompă, de 2,555 euro pe litru.
Față de România, diferența este de aproximativ 29 de cenți în taxe pentru fiecare litru de motorină.
Țările de Jos au însă cel mai ridicat preț al motorinei din UE, de 2,579 euro pe litru, fără să conducă și clasamentul taxării. Taxele însumează aici aproximativ 1,006 euro pe litru.
În Germania, taxele ajung la 1,024 euro pe litru, iar prețul la pompă este de 2,457 euro. Bundestagul a aprobat pe 25 septembrie o reducere temporară a taxei pe energie, aplicabilă între 1 octombrie și 31 decembrie. Cu TVA inclus, reducerea fiscală este de aproximativ 17 cenți pe litru.
Și alte guverne europene pregătesc sau prelungesc măsuri pentru limitarea costurilor carburanților. În Cehia, reducerea taxei pe motorină ar urma să însemne o economie de circa 10 cenți pe litru, iar Spania a prelungit facilitățile fiscale pentru carburanți.
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