Siegfried Mureșan a anunțat că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR. Va discuta, poate chiar azi, cu Sorin Grindeanu – live text

Publicat 23 sept. 2026, 12:03 Actualizat 23 sept. 2026, 12:57

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat, într-o conferință de presă, că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR pentru formarea guvernului, iar cu PSD dialogul politic se desfășoară exclusiv pe canale instituționale. Mureșan a confirmat că va avea o întâlnire cu Sorin Grindeanu, posibil chiar astăzi. În același timp, premierul desemnat a precizat că exclude categoric orice discuție cu AUR, afirmând că viitorul guvern trebuie să aibă o orientare clar proeuropeană și să se bazeze pe parteneri politici predictibili.

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