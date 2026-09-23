Siegfried Mureșan a anunțat că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR. Va discuta, poate chiar azi, cu Sorin Grindeanu – live text

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat, într-o conferință de presă, că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR pentru formarea guvernului, iar cu PSD dialogul politic se desfășoară exclusiv pe canale instituționale. Mureșan a confirmat că va avea o întâlnire cu Sorin Grindeanu, posibil chiar astăzi. În același timp, premierul desemnat a precizat că exclude categoric orice discuție cu AUR, afirmând că viitorul guvern trebuie să aibă o orientare clar proeuropeană și să se bazeze pe parteneri politici predictibili.
„Candidatura mea este susținută oficial de PNL, USR și UDMR”
Candidatul meu pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținut în mod oficial de trei partide, de Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR, și mulțumesc mult colegilor din cele trei partide pentru tot sprijinul. Imediat după ce președintele României a anunțat desemnarea mea, am început dialogul cu cele trei partide care susțin nominalizarea mea, am convenit împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Pe parcursul acestei săptămâni am lucrat împreună cu experții din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii până la investirea guvernului. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR; toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea.
În cursul acestei zile voi avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore.
Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial, cu președintele partidului și cu conducerea PSD. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face; nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului în contravoinței partidului. Ca atare, voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem.
„Va fi un moment al adevărului pentru PSD”
Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar proeuropean. Și acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD, un test al adevărului pentru PSD; PSD-ul va avea de ales: susține un guvern proeuropean, cu o agendă bună de modernizare și reformare a României, sau colaborează cu partidele antieuropene, populiste, extremiste din Parlamentul României. Va fi un moment al adevărului, dorința mea este să avem un dialog civilizat și să găsim o cale spre colaborare.
(...)
Din punctul meu de vedere, suntem în grafic în dialogul cu domnul Grindeanu. Vom avea o întâlnire de îndată ce este posibil să avem o întâlnire chiar și în cursul zilei de astăzi, de îndată ce ne vom pune de acord.
Am vorbit telefonic, suntem în legătură, apreciez acest lucru, îi mulțumesc președintelui Grindeanu pentru acest lucru și, de îndată ce vom reuși să ne corelăm agendele, poate chiar în cursul zilei de astăzi, aștept cu nerăbdare să avem o discuție francă, onestă.
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"AUR nu trebuie să exercite influența asupra modului în care România este condusă"
Vorbim despre liderii celor trei partide care vă susțin? Nu vă confirm acest lucru în momentul de față. În ceea ce privește componența Guvernului, vă pot spune următorul lucru: Guvernul va avea trei vicepremieri. Aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin Guvernul, Partidul Național Liberal, USR și UDMR. Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere.
Nu doar UDMR consideră că AUR nu ar trebui să fie în Guvernul României, ci și eu consider că AUR nu trebuie să exercite influența asupra modului în care România este condusă. Ceea ce AUR propune este fundamental diferit față de viziunea noastră de modernizare, de reformare a statului român ca stat puternic în cadrul Uniunii Europene.
Testul cel mai important îl dă Partidul Social Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern. Va depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este, un partid proeuropean responsabil, sau dacă alege să fie doar un partener al AUR-ului. Tocmai de aceea luăm PSD-ul în serios, vom avea o discuție serioasă cu ei.
"Voi avea o discuție și cu președintele României"
După finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri voi solicita președintelui României să avem o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Președintele României și cu mine, așa cum v-am anunțat și cum și domnia sa a confirmat, am convenit să ne întâlnim la întoarcerea în țară a domniei sale și mă bucur să avem acest dialog.
Care sunt liniile directoare ale programului de guvernare?
Ce propunem în ceea ce privește programul de guvernare? Este evident că România intră acum într-o nouă etapă. Într-o nouă etapă de creștere economică, într-o etapă în care dăm perspective oamenilor, într-o etapă de creare de locuri de muncă, de creștere economică.
În urmă cu un an de zile țara noastră se afla într-o situație extrem de fragilă din punct de vedere economic, cu un deficit de peste 9, cu riscul de a avea fondurile europene blocate. Asta ar fi însemnat că, în loc să continuăm să construim autostrăzi pe fonduri europene, să terminăm de reabilitat, de extins, de modernizat școli, spitale, grădinițe cu fonduri europene, riscul ar fi fost ca fondurile europene să fie blocate, lucrările să fie blocate, oamenii să își piardă locurile de muncă.
Datorită măsurilor luate de guvern în acest an, datorită măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan în acest an, fondurile europene au continuat să vină, lucrările au continuat, țara a fost stabilizată din punct de vedere economic. Este însă important să fim responsabili și de acum încolo.
Noua etapă economică și responsabilitatea fiscală
Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român.
Deci vom intra într-o nouă etapă de creștere, vom construi pe toate lucrurile bune pe care guvernul condus de Ilie Bolojan le-a făcut. Vom fi responsabili, extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul acestui efort de relansare în ultimul an. E firesc ca și statul să se adapteze. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul.
De aceea guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei viceprim-miniștri, toți cu portofoliu, viceprim-miniștri care să lucreze, să aibă responsabilități clare și ministere de condus. Vom vedea unde putem eficientiza funcționarea instituțiilor din administrația centrală, inclusiv prin comasări de instituții.
O atenție deosebită vom acorda companiilor de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii eficiente pentru oameni, nu să fie o sursă de pierdere pentru bugetul de stat. Câteva companii de stat din domeniul energiei și al transportului înghit peste 90 din subvențiile pe care statul român le oferă. Vom sprijini companiile cu sens. Vom avea management performant al companiilor de stat și pentru fiecare companie de stat, în 12 luni de la investirea guvernului meu, vom avea un plan de eficientizare a companiei. Le vom lista la bursă dacă asta e potrivit. Le vom privatiza dacă asta e potrivit. Toate vor avea management performant.
O atenție deosebită voi acorda și companiilor de stat din domeniul energiei, fiindcă obiectivul este următorul: reducerea facturilor la energie pentru oameni și pentru întreprinderi. Pentru asta avem nevoie de companii de stat eficiente care să investească. Unele au avut sute de milioane de euro fonduri europene la dispoziție în ultimii ani și nu au reușit să atragă banii care li s-au cuvenit și care le-au stat la dispoziție.
Negocieri pentru obținerea unei majorități
Potrivit unor surse politice, actualul premier interimar Ilie Bolojan a încercat să discute cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru un eventual sprijin. Social-democratul ar fi cerut să consulte un draft al programului de guvernare înainte de a oferi un răspuns oficial. de asemenea, Grindeanu ar fi avut o discuție telefonică și cu Mureșan.
În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că „nu trebuie închisă ușa negocierilor cu PSD”, semnalând că discuțiile pentru conturarea unei majorități rămân deschise.