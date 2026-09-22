Nicușor Dan, în așteptarea întâlnirii cu Donald Trump. Ce spune Administrația Prezidențială despre posibilitatea unui astfel de eveniment

O vizită a președintelui României, Nicușor Dan, la Casa Albă este în continuare un obiectiv, însă momentul unei eventuale întâlniri cu Donald Trump nu a fost stabilit. Informația a fost transmisă marți, la New York, de consilierul de stat Vlad Ionescu, în contextul participării șefului statului la Adunarea Generală a ONU.
Consilierul de stat în Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale a fost întrebat cât de aproape este România de o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă. Vlad Ionescu nu a avansat însă un calendar pentru o asemenea deplasare.
Vizita la Casa Albă, printre obiectivele României
Vlad Ionescu a explicat că relația dintre România și Statele Unite funcționează bine și că, în această perioadă, există discuții avansate pe mai multe dosare.
„Relația cu SUA funcționează foarte bine. Suntem în discuții avansate pe mai multe dosare, nu în ultimul rând pe dosarul posturii, care este în curs de evaluare”, a declarat consilierul de stat în cadrul unui briefing pentru jurnaliștii români.
În ceea ce privește o eventuală întrevedere între Nicușor Dan și Donald Trump la Casa Albă, oficialul a subliniat că aceasta trebuie privită în contextul unei agende internaționale aglomerate.
„Și agenda internațională, din câte ați văzut, e complexă. Președintele Trump însuși nu a mai avut multe întrevederi la Casa Albă. Deci este un obiectiv, dar un obiectiv parte a unui tablou mai complex”, a spus Vlad Ionescu.
Consilierul prezidențial a precizat că o eventuală vizită va avea loc atunci când vor fi îndeplinite condițiile necesare.
„Ea va avea loc în momentul în care toate condițiile se vor întruni”, a apreciat Vlad Ionescu.
Nicușor Dan se află în aceste zile la New York
Președintele României se află în Statele Unite în perioada 20–23 septembrie, pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Marți, Nicușor Dan a participat la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale, iar miercuri urmează să susțină intervenția națională a României în plen
În cadrul deplasării la New York, șeful statului a avut și întâlniri cu membri ai comunității românești din Statele Unite. Tot în această vizită, Nicușor Dan a participat la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.
Agenda președintelui include și participarea la reuniuni și evenimente organizate în marja Adunării Generale a ONU. Miercuri, Nicușor Dan urmează să aibă intervenția în plen și să participe la o ședință a Consiliului de Securitate al ONU.
Președintele României, în atenția mediului politic american
Înaintea deplasării la New York, Nicușor Dan a semnat mai multe articole de opinie publicate în presa conservatoare americană. Cu prilejul vizitei în Statele Unite, președintele s-a întâlnit inclusiv cu Alianța foștilor ambasadori ai SUA în România.
În paralel cu agenda oficială de la New York, președintele României și partenera sa, Mirabela Grădinaru, participă marți seară la recepția oficială tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.
Discuțiile privind o eventuală vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă continuă astfel în paralel cu dialogul dintre România și Statele Unite pe mai multe dosare, fără ca Administrația Prezidențială să fi indicat deocamdată o dată pentru întrevederea cu Donald Trump.