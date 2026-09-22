Nicușor Dan, în așteptarea întâlnirii cu Donald Trump. Ce spune Administrația Prezidențială despre posibilitatea unui astfel de eveniment

Publicat 23 sept. 2026, 00:03 Sursă Agerpres

O vizită a președintelui României, Nicușor Dan, la Casa Albă este în continuare un obiectiv, însă momentul unei eventuale întâlniri cu Donald Trump nu a fost stabilit. Informația a fost transmisă marți, la New York, de consilierul de stat Vlad Ionescu, în contextul participării șefului statului la Adunarea Generală a ONU.

Distribuie articolul