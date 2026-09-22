Siegfried Mureșan, întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL. Premierul desemnat își prezintă prioritățile programului de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește marți cu grupurile parlamentare ale PNL pentru a prezenta prioritățile programului de guvernare pe care îl propune și a discuta despre pașii următori privind formarea viitorului Guvern.
Ședința grupurilor reunite ale PNL va avea loc de la ora 16:00, la Parlament. Ulterior acestor discuții, Mureșan se va întâlni și cu grupurile parlamentare ale USR și UDMR, formațiuni politice care și-au anunțat deja susținerea pentru acesta.
Mureșan, mesaj tranșant pe Facebook: Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea
Premierul desmenat a transmis, marți, într-un mesaj pe Facebook că, în ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. Mureșan a lăsat să se înțeleagă că Guvernul pe care îl va conduce - dacă va fi învestit în Parlament - va continua să pună ordine în finanțele publice, să reducă risipa și să ceară performanță "acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor".
"Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”", spune Mureșan, în mesajul transmis în Social Media.
Liberalul a precizat însă că el crede "exact contrariul", arătând că "risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni".
"Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie", a explicat politicianul.
În context, el a lăsat să se înțeleagă că Guvernul pe care îl va conduce dacă va fi învestit în Parlament va continua să pună ordine în finanțele publice, să reducă risipa și să ceară performanță "acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor".
"Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți", a afirmat Mureșan.
Siegfried Mureșan, a treia nominalizare a lui Nicușor Dan: ce șanse are să ajungă premier
Pe 17 septembrie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat propunerea într-o declarație de presă susținută pe 18 septembrie, la Parlament, iar ulterior șeful statului a semnat decretul oficial de desemnare, pe 21 septembrie.
Premierul desemnat are acum responsabilitatea de a forma Guvernul, de a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor și de a solicita votul de încredere al Parlamentului.
PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. Astfel, premierul desemnat are nevoie de încă 64 de voturi.
Situația este complicată de decizia PSD de a nu susține Guvernul Mureșan, asta după ce Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu acorde votul formațiunii pentru executivul propus de premierul desemnat.