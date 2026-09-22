Siegfried Mureșan, întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL. Premierul desemnat își prezintă prioritățile programului de guvernare

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 12:26

Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește marți cu grupurile parlamentare ale PNL pentru a prezenta prioritățile programului de guvernare pe care îl propune și a discuta despre pașii următori privind formarea viitorului Guvern.

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