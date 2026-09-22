Toni Neacșu, despre situația penală a lui Călin Georgescu: „Infracțiunile de înșelăciune în România nu sunt chiar cele mai grave infracțiuni”

Publicat 22 sept. 2026, 10:48 Actualizat 22 sept. 2026, 10:49

Avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM, a explicat la Realitatea PLUS care sunt elementele pe care anchetatorii trebuie să le dovedească în dosarul penal în care este cercetat Călin Georgescu pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit avocatului, esențială este demonstrarea intenției existente încă de la început de a induce în eroare persoana vătămată și de a o deposeda de bani.

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