Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: parteneriatul UE-Canada nu vizează SUA

Comisia Europeană afirmă că apropierea dintre UE și Canada nu este o alianță împotriva SUA, după amenințările lui Donald Trump privind relațiile comerciale.
Comisia Europeană a transmis joi că propunerea de aprofundare a relației dintre Uniunea Europeană și Canada nu reprezintă o alianță îndreptată împotriva Statelor Unite. Precizările vin după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu posibile măsuri comerciale de retorsiune.
Executivul european susține că inițiativa urmărește consolidarea cooperării cu Ottawa, nu izolarea sau afectarea relațiilor comerciale cu Washingtonul.
„Propunerea de consolidare a parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț.
Ursula von der Leyen propune un nou statut pentru Canada
Reacția Comisiei Europene apare după discursul susținut miercuri de Ursula von der Leyen privind starea Uniunii Europene. Șefa Executivului comunitar a avansat ideea ca Canada să devină primul stat cu statut de „membru asociat” al UE.
O astfel de formulă ar marca un nivel mai ridicat de cooperare politică, economică și strategică între Bruxelles și Ottawa. Canada este deja unul dintre partenerii importanți ai Uniunii Europene, iar relația bilaterală este susținută inclusiv prin acordul comercial CETA.
În contextul tensiunilor internaționale și al disputelor privind taxele vamale, lanțurile de aprovizionare și politicile comerciale, Bruxellesul încearcă să își consolideze parteneriatele cu state apropiate din punct de vedere politic și economic.
Donald Trump amenință cu ruperea relațiilor comerciale
Donald Trump a reacționat dur la perspectiva unei apropieri mai mari între UE și Canada și a amenințat că ar putea rupe relațiile comerciale, ca răspuns la proiectul anunțat de Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană respinge însă ideea că inițiativa ar avea un caracter antiamerican. Mesajul Bruxellesului este că parteneriatul cu Canada reprezintă o decizie de cooperare între aliați și nu o acțiune împotriva Statelor Unite.
Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru relația transatlantică, marcată de divergențe comerciale și de negocieri privind viitorul schimburilor economice dintre Uniunea Europeană și SUA.