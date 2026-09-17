Două explozii în Germania, pe una dintre cele mai aglomerate străzi comerciale. Poliția a intervenit în forță

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 10:56

Două explozii au fost semnalate simultan, joi dimineață, în Frankfurt. Una dintre deflagrații s-a produs pe Zeil, una dintre cele mai frecventate străzi comerciale din Germania, iar poliția verifică dacă incidentele au legătură cu alte trei explozii produse la începutul săptămânii.

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