Două explozii în Germania, pe una dintre cele mai aglomerate străzi comerciale. Poliția a intervenit în forță

Două explozii au fost semnalate simultan, joi dimineață, în Frankfurt. Una dintre deflagrații s-a produs pe Zeil, una dintre cele mai frecventate străzi comerciale din Germania, iar poliția verifică dacă incidentele au legătură cu alte trei explozii produse la începutul săptămânii.
Două explozii în Germania au fost semnalate simultan, joi dimineață, în Frankfurt, iar una dintre ele s-a produs pe Zeil, una dintre cele mai frecventate străzi comerciale din țară. Poliția a mobilizat efective importante și verifică dacă noile incidente au vreo legătură cu alte trei deflagrații produse în zonă la începutul săptămânii.
Două explozii, raportate în același timp
Primele apeluri la serviciile de urgență au fost primite în jurul orei locale 04:20. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, una dintre explozii s-a produs la un imobil de pe Zeil, unde s-ar afla un chioșc, iar cealaltă în zona Berger Straße, la un spațiu comercial.
Imediat după incidente, autoritățile nu au putut preciza dacă există persoane rănite. Zeil este una dintre principalele artere comerciale din Frankfurt și se numără printre străzile de cumpărături cu cel mai mare trafic din Germania.
Alte trei explozii au avut loc în ultimele zile
Noile incidente vin la numai câteva zile după alte trei explozii produse într-un interval de aproximativ 24 de ore în Frankfurt și în împrejurimi. Una dintre deflagrații a avut loc la intrarea într-o clădire cu patru etaje din cartierul Bockenheim și a fost suficient de puternică pentru a sparge ferestre aflate la aproximativ zece metri distanță. Deocamdată, nu este clar cine a fost ținta. Alte două explozii au fost semnalate simultan în noaptea de duminică spre luni, la o cafenea din Offenbach și la un chioșc din cartierul Sachsenhausen din Frankfurt, conform Bild.
Un adolescent de 15 ani, reținut în ancheta incidentelor precedente
În ancheta privind primele incidente, polițiștii au reținut un cetățean olandez în vârstă de 15 ani. Procurorul-șef din Frankfurt, Dominik Mies, a declarat că adolescentul este suspectat de provocarea unei explozii cu material exploziv, iar anchetatorii iau în calcul o posibilă legătură cu criminalitatea organizată.
Autoritățile nu au stabilit însă dacă exploziile de joi dimineață au legătură cu incidentele precedente. Poliția verifică această posibilitate, în timp ce circumstanțele noilor deflagrații sunt anchetate. În total, cel puțin cinci explozii au fost raportate în Frankfurt și în zona învecinată în decurs de numai câteva zile.