Proces de 5 miliarde de lei între Înalta Curte și Guvern. Decizia definitivă, așteptată astăzi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 09:26

Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe joi soluția definitivă în procesul cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților. Miza litigiului ajunge la aproximativ 5 miliarde de lei, iar pronunțarea a fost deja amânată de cinci ori.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre proces iccj guvern