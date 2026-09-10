Ai primit decizia de pensie? Cât timp ai la dispoziție să o contești

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 10:32

Decizia de pensionare poate fi contestată dacă există erori privind perioadele lucrate, veniturile sau alte elemente care au stat la baza calculului pensiei. Pensionarii trebuie însă să respecte o regulă esențială, potrivit CNPP.

Distribuie articolul