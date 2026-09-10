Ai primit decizia de pensie? Cât timp ai la dispoziție să o contești

Decizia de pensionare poate fi contestată dacă există erori privind perioadele lucrate, veniturile sau alte elemente care au stat la baza calculului pensiei. Pensionarii trebuie însă să respecte o regulă esențială, potrivit CNPP.
O pensie calculată greșit poate avea la bază mai multe tipuri de erori, de la perioade de muncă nevalorificate până la stabilirea incorectă a stagiului de cotizare sau a veniturilor luate în calcul. De aceea, documentul primit trebuie verificat cu atenție imediat după comunicare.
În cât timp poate fi contestată decizia de pensie
Persoanele care consideră că drepturile de pensie au fost stabilite incorect pot contesta decizia emisă de casa teritorială de pensii. Termenul de contestare este de 45 de zile, calculat de la data la care decizia a fost comunicată oficial pensionarului.
Respectarea acestui termen este esențială pentru cei care doresc să solicite remedierea unei eventuale erori. Pensionarii care identifică probleme în document ar trebui să verifice cât mai repede situația și să pregătească actele necesare pentru susținerea contestației.
Greșeli care pot duce la contestarea pensiei
Există mai multe situații în care pensionarul poate constata că informațiile din decizie nu corespund situației sale reale.
Printre cele mai importante se numără calcularea incorectă a punctajului, stabilirea greșită a stagiului de cotizare sau nevalorificarea anumitor perioade lucrate. De asemenea, pot apărea diferențe între vechimea efectivă și cea înscrisă în document.
Un alt aspect important îl reprezintă veniturile și sporurile care ar trebui să fie luate în calcul. Dacă anumite sporuri permanente sau alte venituri dovedite prin documente nu au fost valorificate, pensionarul poate solicita verificarea modului în care a fost stabilit cuantumul pensiei.
Pot exista, de asemenea, situații în care nu au fost recunoscute corect perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale. În funcție de situație, poate fi contestat inclusiv tipul de pensie stabilit prin decizia primită.
Documentele care trebuie verificate
Pentru a identifica eventualele erori, pensionarii ar trebui să compare informațiile din decizia de pensionare cu actele care atestă activitatea profesională și veniturile obținute.
Printre documentele care pot fi relevante se află carnetul de muncă, adeverințele eliberate de foștii angajatori, actele privind veniturile și sporurile, precum și documentele care confirmă desfășurarea activității în condiții deosebite sau speciale.
Orice diferență între datele din aceste documente și cele înscrise în decizia de pensionare trebuie analizată. Dacă există neconcordanțe care pot influența cuantumul pensiei, pensionarul poate solicita verificarea situației și, după caz, corectarea drepturilor stabilite.
În cazul în care situația nu este soluționată pe cale administrativă, disputa privind drepturile de pensie poate ajunge în instanță.
Litigiile de acest tip sunt soluționate, în primă instanță, de tribunalul competent în funcție de domiciliul reclamantului. Instanța analizează documentele depuse, probele prezentate de părți și modul în care a fost emisă decizia contestată.
Soluția pronunțată de tribunal poate fi atacată cu apel, ceea ce înseamnă că hotărârea din prima etapă nu este, în toate cazurile, definitivă.
Contestațiile privind pensiile sunt, de regulă, scutite de taxa de timbru
Pensionarii care ajung să își apere drepturile în instanță trebuie să știe că litigiile referitoare la drepturile de pensie sunt, în mod obișnuit, scutite de plata taxei judiciare de timbru.
Această facilitate poate reduce costurile asociate unui proces și contribuie la accesul persoanelor la justiție atunci când consideră că drepturile lor de pensie nu au fost stabilite corect.
Decizia de pensionare nu ar trebui păstrată fără o verificare atentă. Pensionarii trebuie să compare datele din document cu actele pe care le dețin și să urmărească în special perioadele de cotizare, vechimea, veniturile și sporurile luate în calcul.
O verificare făcută imediat după primirea deciziei poate ajuta la identificarea rapidă a eventualelor neconcordanțe. În cazul în care pensionarul constată că anumite informații sunt greșite sau lipsesc, este important să acționeze în interiorul termenului de 45 de zile pentru contestarea deciziei de pensionare.
Astfel, verificarea atentă a documentelor și respectarea termenului legal sunt două dintre cele mai importante aspecte pentru pensionarii care consideră că pensia lor a fost calculată sau stabilită în mod incorect.