Pericol în județul Tulcea. Două incendii au izbucnit aproape de locuințe și o fermă

Două incendii puternice au izbucnit miercuri seară în județul Tulcea, iar pompierii au intervenit pentru limitarea flăcărilor.
La Somova, incendiul de vegetație uscată și resturi menajere s-a manifestat la marginea localității, existând pericolul ca focul să ajungă la locuințele din apropiere din cauza vântului puternic.
Un al doilea incendiu a izbucnit în apropierea localității Sarinasuf, unde flăcările au cuprins vegetație stuficolă pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. În acest caz, exista pericolul ca incendiul să se extindă către o fermă piscicolă din apropiere.
Incendiu la marginea localității Somova
Pentru intervenția de la Somova au fost mobilizați nouă subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea. Echipajele au ajuns la locul incendiului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.
Focul a izbucnit la vegetație uscată și resturi menajere, iar vântul puternic a crescut riscul de propagare a flăcărilor către locuințele aflate în apropiere.
Pompierii militari au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru limitarea extinderii focului către gospodăriile din vecinătate.
Incendiu de stuf în apropiere de Sarinasuf
Tot miercuri seară, un alt incendiu a izbucnit în apropierea localității Sarinasuf, județul Tulcea.
La intervenție au fost trimiși 10 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu două autospeciale de stingere. La operațiune a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) local.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la vegetație stuficolă, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Flăcările prezentau pericol de propagare către o fermă piscicolă aflată în apropiere.
Incendiul a fost localizat, iar pompierii au continuat intervenția pentru lichidarea focarelor.