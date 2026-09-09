O brânză românească a primit protecția UE. Produsul tradițional care a ajuns pe lista delicateselor europene

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 9 sept. 2026, 16:30

Brânza frământată de Teaca a primit recunoaștere oficială la nivel european, după ce Comisia Europeană a aprobat înscrierea produsului românesc în registrul indicațiilor geografice protejate. Preparată din lapte de vacă crud și nepasteurizat, specialitatea se remarcă atât prin gust, cât și prin forma și metodele tradiționale de preparare.

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