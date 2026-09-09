O brânză românească a primit protecția UE. Produsul tradițional care a ajuns pe lista delicateselor europene

Brânza frământată de Teaca a primit recunoaștere oficială la nivel european, după ce Comisia Europeană a aprobat înscrierea produsului românesc în registrul indicațiilor geografice protejate. Preparată din lapte de vacă crud și nepasteurizat, specialitatea se remarcă atât prin gust, cât și prin forma și metodele tradiționale de preparare.
Brânza frământată de Teaca, recunoscută de Comisia Europeană
România are numeroase produse tradiționale care au devenit cunoscute pentru modul specific în care sunt preparate, iar brânza frământată de Teaca se alătură acum produselor românești care beneficiază de protecție la nivelul Uniunii Europene.
Comisia Europeană a aprobat miercuri înscrierea acestui sortiment în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), oferindu-i astfel recunoaștere europeană.
Brânza frământată de Teaca este realizată din lapte de vacă crud și nepasteurizat, iar procesul prin care este obținută include mai multe etape specifice.
Pentru prepararea sa sunt utilizate procedee tradiționale de închegare, dospire, maturare și sărare, la care se adaugă frământarea, element sugerat chiar de denumirea produsului.
Forma brânzei este una dintre particularitățile produsului
Specialitatea românească se diferențiază și prin aspectul său. Bucățile de brânză frământată de Teaca pot avea formă ovală sau rotundă neregulată.
Greutatea acestora este de aproximativ 0,4 până la 2 kilograme, iar dimensiunea și forma sunt influențate de modul în care produsul este ambalat.
Comisia Europeană a explicat particularitatea într-o informare publicată de reprezentanța sa din România.
„Gust românesc recunoscut în Europa! Comisia a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a produsului „Brânză frământată de Teaca" din România”, a scris pe Facebook Comisia Europeană în România.
Instituția a oferit și detalii despre forma specifică a produsului și despre ambalajul tradițional folosit pentru acesta.
„Această brânză are formă ovală sau rotundă neregulată, și greutate de aproximativ 0,4 - 2 kg; forma și greutatea bucăților este dată de vezica naturală de porc în care brânza frământată este ambalată”, mai menționează instituția în postarea făcută.
Produsul poate fi găsit și feliat în magazine
Brânza frământată de Teaca poate fi comercializată și sub formă feliată. Recunoașterea europeană îi oferă însă produsului o protecție suplimentară în spațiul Uniunii Europene.
Astfel, specialitatea românească beneficiază acum de protecția asociată statutului de indicație geografică protejată, în timp ce caracteristicile sale tradiționale rămân legate de modul specific de obținere și prezentare.
Lista produselor românești protejate în Uniunea Europeană
Brânza frământată de Teaca nu este singura specialitate românească recunoscută și protejată la nivel european. În total, lista menționată în material cuprinde 13 alte produse din România care beneficiază de această protecție.
Printre acestea se află salinatele de Turda, un produs afumat și uscat realizat din carne de porc, dar și pita de Pecica și plăcinta dobrogeană.
Pe aceeași listă se regăsesc telemeaua de Sibiu, cârnații de Pleșcoi și scrumbia de Dunăre afumată.
Alte produse românești protejate în Uniunea Europeană sunt novacul afumat din Țara Bârsei, telemeaua de Ibănești și salamul de Sibiu.
Lista continuă cu magiunul de prune de Topoloveni și cașcavalul de Săveni.
Tot între produsele românești protejate la nivel european se află salata cu icre de știucă de Tulcea și salata cu icre de crap.