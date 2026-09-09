Bătaie între nepalezi în București: mai mulți oameni au ajuns la spital

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 08:36

Scandal violent în București, între mai mulți nepalezi veniți în România la muncă. Cel puțin 10 persoane s-au luat la bătaie în timpul nopții, iar mai mulți dintre cei implicați au ajuns la spital cu răni provocate prin înjunghiere, potrivit unor surse judiciare.

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