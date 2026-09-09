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Bătaie între nepalezi în București: mai mulți oameni au ajuns la spital

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 08:36

Scandal violent în București, între mai mulți nepalezi veniți în România la muncă. Cel puțin 10 persoane s-au luat la bătaie în timpul nopții, iar mai mulți dintre cei implicați au ajuns la spital cu răni provocate prin înjunghiere, potrivit unor surse judiciare.

Un conflict a izbucnit între mai mulți nepalezi, veniți în București să muncească. În timpul nopții, cel puțin 10 persoane s-au luat la bătaie, iar la final mai mulți dintre aceștia au ajuns la spital cu răni provocate prin înjunghiere, ne-au precizat surse judiciare.

Mai mulți nepalezi din București s-au bătut în cursul nopții

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, mai mulți cetățeni nepalezi, aproximativ 10 persoane, s-ar fi agresat reciproc, precizează sursele judiciare.

În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, prezentând leziuni provocate prin înjunghiere.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma cercetărilor preliminare au reținut trei persoane, care în prezent se află în custodia politiștilor.

Cercetările sunt în desfășurare pentru a afla cauza conflictului.

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