Facturile la energie vor crește în toamnă. Estimarea Ministerului Energiei: majorări de până la 10%

Românii ar putea plăti facturi ușor mai mari la electricitate în perioada următoare, pe fondul consumului ridicat din timpul verii, al secetei și al costurilor mai mari de achiziție a energiei. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, estimează că ajustările de tarife anunțate de furnizori vor fi, în general, moderate, de cel mult 10%.
Declarația a fost făcută marți, după reuniunea Comandamentului Energetic organizată la sediul Transelectrica. Oficialul a explicat că valoarea finală a facturii depinde în primul rând de consumul fiecărui client, iar temperaturile ridicate din această vară au dus la o utilizare mai intensă a aparatelor de aer condiționat.
„Facturile pot fi ceva mai mari, inclusiv pentru că a fost o vară foarte călduroasă și consumul casnic a crescut. Ne așteptăm ca efectele secetei, ale reducerii producției și ale indisponibilității unor capacități să se reflecte în tarifele din această toamnă”, a transmis Cristian Bușoi, potrivit Agerpres.
De ce pot crește tarifele la electricitate
Potrivit reprezentantului Ministerului Energiei, piața a fost afectată de mai mulți factori care au crescut presiunea asupra costurilor furnizorilor. Printre aceștia se numără producția mai mică de energie hidro, lipsa temporară a unor capacități de producție și cumpărăturile suplimentare realizate pe Piața pentru Ziua Următoare, atât din România, cât și din regiune.
Bușoi a precizat că majorările nu vor fi identice pentru toți consumatorii, deoarece fiecare furnizor își stabilește ofertele în funcție de prețurile de achiziție, portofoliul de clienți și strategia proprie de business.
„Estimarea noastră este că vom avea creșteri moderate, de până la 10%, însă trebuie analizată fiecare ofertă în parte și așteptate anunțurile furnizorilor”, a afirmat secretarul de stat.
Hidroelectrica majorează prețul energiei active din octombrie
Hidroelectrica, unul dintre cei mai importanți furnizori de electricitate pentru populație, a anunțat modificarea prețului energiei active începând din octombrie 2026. Tariful va urca de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen.
Compania arată că ajustarea înseamnă o creștere de circa 13% a componentei de energie activă. Totuși, impactul estimat asupra prețului final de pe factură va fi mai redus, de aproximativ 7%, în funcție de zona de distribuție în care se află locul de consum.
Noul tarif nu va fi aplicat retroactiv. Astfel, clienții care au contracte în derulare nu vor trece automat la noul preț înainte de expirarea perioadei contractuale.
Seceta și costurile de producție au pus presiune pe Hidroelectrica
Reprezentanții Hidroelectrica au invocat condițiile hidrologice dificile din 2026, cu debite scăzute ale râurilor și disponibilitate redusă a apei pentru producerea energiei. Situația s-a accentuat începând din iunie, când debitele de pe multe amenajări hidroenergetice au coborât sub jumătate din valorile normale pentru această perioadă.
Un reper important este Dunărea, având în vedere contribuția centralei Porțile de Fier la producția totală a companiei. Potrivit Hidroelectrica, debitele medii lunare din iulie și august au reprezentat doar 39,7%, respectiv 36,1%, din mediile multianuale.
Compania mai menționează creșterea costului apei uzinate, care a urcat cu 7,32%, de la 37 lei/MWh la 39,71 lei/MWh, începând din iunie 2026. În paralel, energia tranzacționată pe piața angro s-a scumpit, iar contractele pentru trimestrul al patrulea din 2026 și primul trimestru din 2027 au ajuns la aproximativ 900 lei/MWh.