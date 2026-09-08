Facturile la energie vor crește în toamnă. Estimarea Ministerului Energiei: majorări de până la 10%

Publicat 8 sept. 2026, 22:00 Actualizat 8 sept. 2026, 22:11

Românii ar putea plăti facturi ușor mai mari la electricitate în perioada următoare, pe fondul consumului ridicat din timpul verii, al secetei și al costurilor mai mari de achiziție a energiei. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, estimează că ajustările de tarife anunțate de furnizori vor fi, în general, moderate, de cel mult 10%.

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