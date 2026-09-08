Alertă de securitate cibernetică: site-ul DNSC, blocat temporar de un posibil atac DDoS

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 19:20

Platforma online a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a întâmpinat, temporar, probleme de accesare, după ce a fost vizată de un număr neobișnuit de mare de solicitări simultane. Potrivit instituției, datele tehnice analizate indică posibilitatea unui atac informatic de tip DDoS.

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