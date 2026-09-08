Zi decisivă la Senat: Începe comisia de anchetă privind întâlnirea secretă dintre premierul demis și șefa CCR

Comisia de Constituționalitate din Senat declanșează astăzi, de la ora 11:00, ancheta privind întâlnirea confidențială desfășurată în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. La audieri au fost citați premierul demis, președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, și președintele Senatului.
UPDATE Oficial, la ora 13:23 a avut loc întâlnirea și aproximativ 40 de minnute a durat.
UPDATE Audierile din Comisia de anchetă a Senatului au generat primele momente de tensiune în timpul depoziției subofițerului SPP (sergent major) responsabil cu paza pe palierul unde a avut loc întâlnirea. Însoțit de consilierul juridic al serviciului, acesta s-a prevalat de secretul de stat și de obligația confidențialității din fișa postului pentru a evita detalierea atribuțiilor exacte. Întrebat de parlamentari cine i-a ordonat să-i faciliteze intrarea președintei CCR, Simina Tănăsescu, cadrul SPP a susținut că execută doar ordinele șefului de tură și că accesul se acordă de către persoanele din interiorul cabinetului. Confruntat însă cu imaginile de pe camerele de supraveghere în care se vede clar cum îi deschide personal ușa șefei CCR, subofițerul a pus la îndoială autenticitatea înregistrărilor, dar a admis ulterior că a recunoscut-o pe aceasta de la televizor și de aceea i-a permis accesul.
UPDATE A fost votată în unanimitate prelungirea termenului cu 30 de zile pentru raport.
UPDATE: Mircea Abrudean a confirmat public prezența la audierile Comisiei pentru Constituționalitate din Senat. Premierul Ilie Bolojan nu a răspuns, până în acest moment, invitației. Din partea SPP a fost confirmată, de asemenea, prezența.
Cabinetul lui Siminei Tănăsescu a transmis în scris că aceasta este în imposibilitatea de a participa în perioada 7-11 septembrie. Ea va fi invitată din nou la audieri pe 15 septembrie.
Suspiciuni privind influențarea deciziilor CCR
Ancheta parlamentară a fost deschisă după ce în spațiul public au apărut imagini de pe camerele de supraveghere ale Senatului, difuzate în exclusivitate de Realitatea Plus. Înregistrările surprind o discuție de 40 de minute desfășurată vineri, în condiții de maximă discreție, fără ca întrevederea să figureze pe agendele oficiale ale demnitarilor.
Miza anchetei este legată de momentul în care a avut loc întâlnirea: cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra contestațiilor privind legea integrității. Modificările legislative respective conțin amendamente de natură să ducă la pierderea mandatului primarului din Timișoara, lider al USR.
Solicitări către SPP și termen de 14 zile pentru raport
Parlamentarii din comisie vor să clarifice natura discuțiilor și motivul pentru care întrevederea nu a fost făcută publică. În acest sens, au fost transmise adrese oficiale către Serviciul de Protecție și Pază (SPP) pentru reconstituirea detaliată a programului și accesului în clădire.
Comisia de anchetă are la dispoziție un termen de 14 zile pentru a finaliza cercetările și pentru a prezenta un raport oficial în fața plenului Senatului.