Zi decisivă la Senat: Începe comisia de anchetă privind întâlnirea secretă dintre premierul demis și șefa CCR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 11:34

Comisia de Constituționalitate din Senat declanșează astăzi, de la ora 11:00, ancheta privind întâlnirea confidențială desfășurată în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. La audieri au fost citați premierul demis, președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, și președintele Senatului.

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