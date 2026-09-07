Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Imaginile întâlnirii secrete dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului. Premieră la Culisele Statului Paralel – VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 21:39
Actualizat7 sept. 2026, 21:58
SursăRealitate Plus

Realitatea Plus a difuzat, în premieră la emisiunea "Culisele Statului Paralel", imaginile filmate ale întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, care a avut loc în ziua de 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Episodul a stârnit o amplă dispută, pentru că discuția a avut loc cu doar câteva zile înainte ca CCR să pronunțe asupra unui verdict crucial în cazul liderului USR, Dominic Fritz.

Cronologia intalnirii

Înregistrările arată că Ilie Bolojan a coborât din mașina oficială la ora 13.45. După câteva minute, imaginile îl surprind pe Bolojan urcând scările interioare, iar pe Tănăsescu aflată în apropierea ușii biroului lui Abrudean.

Momentul sosirii lui ilie Bolojan.

Simina Tănăsescu se îndreaptă spre biroul lui Mircea Abrudean.

Momentul în care Bolojan și Tănăsescu apar in aceleași cadru, îndreptându-se spre biroul lui Mircea Abrudean.

Premierul a părăsit clădirea la 14.20, iar Tănăsescu a ieșit din biroul lui Abrudean la 14.23 și s-a întors spre CCR.

Orele înscrise pe imagini sugerează că întâlnirea a durat aproximativ 40 de minute.

Bolojan nu vrea să spună dacă merge la audierile din Parlament. Șeful Senatului confirmă cine se prezintă la comisia care anchetează întâlnirea cu șefa CCR

Premierul demis Ilie Bolojan nu va participa la primele audieri ale comisiei parlamentare care verifică întâlnirea dintre acesta și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că va merge la comisie, în timp ce Bolojan nu a oferit un răspuns privind participarea sa.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojansimina tanasescufilmaredominic fritz

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe