Mihai Fifor răspunde criticilor Institutului „Elie Wiesel”: „Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz. Faptele o fac”

Mihai Fifor respinge acuzațiile potrivit cărora atacurile sale la adresa lui Dominic Fritz ar avea la bază originea acestuia. Deputatul PSD susține că l-a criticat exclusiv pentru acțiunile sale politice și pentru modul în care se raportează la România.
Deputatul PSD Mihai Fifor respinge acuzațiile potrivit cărora mesajele sale despre Dominic Fritz ar fi avut un fundament etnic. Reacția vine după ce Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a criticat afirmațiile făcute anterior de social-democrat despre liderul USR și primarul Timișoarei.
Fifor susține că nu a pus sub semnul întrebării dreptul unei persoane născute în afara țării de a fi român și spune că atacurile sale au vizat exclusiv comportamentul politic al lui Dominic Fritz.
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Fifor: „Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz”
Deputatul PSD spune că respinge „categoric orice interpretare” potrivit căreia declarațiile sale ar fi avut legătură cu originea lui Dominic Fritz.
„Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz. Nu am spus că un german nu poate fi român. Nu am spus că un om născut în afara României nu poate fi român. Nu am spus că un cetățean naturalizat este mai puțin român decât unul care a dobândit cetățenia prin naștere”, explică Fifor.
Social-democratul susține că afirmațiile sale au vizat conduita lui Fritz ca politician, respectarea legii și raportarea acestuia la România.
Fifor: „Îi reproșez ceea ce face, nu ceea ce este”
Institutul „Elie Wiesel” a comparat retorica folosită de Fifor cu cea a filosofului Nae Ionescu, care, în prefața romanului „De două mii de ani”, invoca originea evreiască a lui Mihail Sebastian pentru a-i contesta apartenența deplină la comunitatea românească.
Fifor respinge comparația și spune că diferența este una fundamentală.
„Lui Mihail Sebastian i se reproșa ceea ce era, prin origine. Lui Dominic Fritz eu îi reproșez ceea ce face, ca politician și cetățean român. Este o diferență enormă”, afirmă deputatul PSD.
„Am vorbit despre conduita unui politician. Despre raportarea lui la România. Despre respectarea legii. Despre jurământul pe care l-a depus atunci când a devenit cetățean român. Despre loialitate și despre ceea ce eu consider a fi obligațiile morale ale oricărui cetățean față de țara sa”, precizează Fifor.
De la ce a pornit scandalul
Disputa a început după o postare publicată de Mihai Fifor pe 3 septembrie, în care acesta l-a acuzat pe Dominic Fritz de „trădare de țară”, în legătură cu demersurile făcute la Bruxelles privind modificările legislației în domeniul integrității.
Fifor afirma atunci că „simpla cetățenie nu te face român” și susținea că Fritz nu ar putea înțelege „fibra poporului român”. Institutul „Elie Wiesel” a criticat aceste formulări, considerând că ele pot asocia originea unei persoane cu lipsa de loialitate față de țară.
În răspunsul său, Fifor insistă că mesajul său s-a referit la patriotism și la acțiunile politice ale lui Dominic Fritz, nu la originea acestuia.
„Un român prin naștere poate fi lipsit de patriotism. Un cetățean naturalizat poate iubi România profund și poate servi această țară exemplar. Nu originea stabilește asta. Faptele o fac”, afirmă deputatul.
„Între a judeca un om pentru ceea ce este prin naștere și a judeca un politician pentru ceea ce face există o diferență fundamentală. Iar eu am vorbit despre ceea ce face Dominic Fritz. Politicianul Fritz. Nimic mai mult!”, își încheie Mihai Fifor mesajul.