Mihai Fifor răspunde criticilor Institutului „Elie Wiesel”: „Nu am vorbit despre etnia lui Dominic Fritz. Faptele o fac”

Publicat 7 sept. 2026, 15:50 Actualizat 7 sept. 2026, 15:56

Mihai Fifor respinge acuzațiile potrivit cărora atacurile sale la adresa lui Dominic Fritz ar avea la bază originea acestuia. Deputatul PSD susține că l-a criticat exclusiv pentru acțiunile sale politice și pentru modul în care se raportează la România.

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