Blocaj total înainte de desemnarea premierului. UDMR recunoaște: „Fără AUR nu merge”

Publicat 7 sept. 2026, 15:09 Sursă Realitatea PLUS

UDMR admite că formarea unei majorități pentru învestirea unui nou Guvern este extrem de dificilă fără AUR. Csoma Botond spune însă că formațiunea sa nu va intra într-o majoritate alături de partidul condus de George Simion, conform Realitatea PLUS.

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