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Politica· 2 min citire
Blocaj total înainte de desemnarea premierului. UDMR recunoaște: „Fără AUR nu merge”
Csoma Botond
Publicat7 sept. 2026, 15:09
SursăRealitatea PLUS
UDMR admite că formarea unei majorități pentru învestirea unui nou Guvern este extrem de dificilă fără AUR. Csoma Botond spune însă că formațiunea sa nu va intra într-o majoritate alături de partidul condus de George Simion, conform Realitatea PLUS.
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