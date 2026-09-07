Mâine încep audierile în cazul Bolojan-Tănăsescu. Abrudean vine în Comisie, premierul demis și șefa CCR nu și-au confirmat prezența

Publicat 7 sept. 2026, 09:39 Sursă Realitatea PLUS

Audierile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, încep marți, 8 septembrie, în Comisia de Constituționalitate a Senatului. Cei doi sunt așteptați să explice de ce s-au întâlnit cu doar câteva zile înainte ca Legea Integrității să ajungă la CCR, iar senatorii vor analiza și imaginile de pe camerele de supraveghere din Parlament.

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