Mâine încep audierile în cazul Bolojan-Tănăsescu. Abrudean vine în Comisie, premierul demis și șefa CCR nu și-au confirmat prezența

Audierile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, încep marți, 8 septembrie, în Comisia de Constituționalitate a Senatului. Cei doi sunt așteptați să explice de ce s-au întâlnit cu doar câteva zile înainte ca Legea Integrității să ajungă la CCR, iar senatorii vor analiza și imaginile de pe camerele de supraveghere din Parlament.
Marți, 8 septembrie, încep audierile în Comisia de Constituționalitate a Senatului privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Întâlnirea a atras atenția după ce s-a aflat că a avut loc cu doar trei zile înainte ca Legea Integrității, care conținea inclusiv amendamentul Fritz, să fie analizată de CCR. Senatorii vor să afle în ce condiții a fost organizată discuția, care a fost motivul întrevederii și de ce aceasta nu a apărut în agendele oficiale.
Pe lista celor chemați să dea explicații se află și președintele Senatului, Mircea Abrudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea. Până acum, acesta este singurul care și-a confirmat oficial prezența la audieri, în timp ce Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu au anunțat dacă se vor prezenta.
Bolojan și Tănăsescu, invitați în fața comisiei parlamentare care investighează întâlnirea dintre cei doi, din cabinetul lui Mircea Abrudean
Ilie Bolojan, așteptat primul în fața Comisiei
Programul stabilit începe la ora 11:00, când Ilie Bolojan este așteptat să răspundă întrebărilor senatorilor. Simina Tănăsescu ar urma să ajungă în fața Comisiei la ora 11:30, iar Mircea Abrudean este programat pentru ora 13:00.
Miza audierilor este clarificarea circumstanțelor în care cei doi s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului. Membrii Comisiei vor să afle cine a stabilit întrevederea, de ce a fost ales acel loc și, mai ales, care a fost subiectul discuției, în condițiile în care întâlnirea nu a fost trecută în agenda oficială a niciunuia dintre cei doi.
Imaginile din Parlament vor fi analizate în Comisie
În cadrul ședinței urmează să fie analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament în ziua întâlnirii. Acestea ar putea arăta traseul celor doi oficiali, momentul în care au ajuns în zona biroului lui Mircea Abrudean și cât timp au rămas acolo.
Înregistrările nu pot arăta, însă, conținutul discuției dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Tocmai de aceea, explicațiile celor chemați la audieri sunt importante pentru a lămuri ce s-a discutat și de ce întâlnirea a avut loc cu doar câteva zile înainte ca Legea Integrității să ajungă în fața Curții Constituționale.
Mircea Abrudean și-a confirmat prezența
Mircea Abrudean este, până în acest moment, singurul dintre cei trei care și-a confirmat oficial participarea. Președintele Senatului este chemat să explice în ce împrejurări biroul său a fost folosit pentru întâlnire și ce știa despre discuția dintre cei doi oficiali.