SURSE: Sorin Grindeanu nu a mai discutat cu Nicușor Dan în weekend. PSD așteaptă desemnarea premierului

Publicat 7 sept. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu nu ar mai fi avut discuții cu președintele Nicușor Dan în weekend, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Social-democrații așteaptă acum ca șeful statului să facă desemnarea pentru funcția de premier.

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