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Politica· 1 min citire
SURSE: Sorin Grindeanu nu a mai discutat cu Nicușor Dan în weekend. PSD așteaptă desemnarea premierului
Sorin Grindeanu și Nicusor Dan/ PROFIMEDIA
Publicat7 sept. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS
Sorin Grindeanu nu ar mai fi avut discuții cu președintele Nicușor Dan în weekend, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Social-democrații așteaptă acum ca șeful statului să facă desemnarea pentru funcția de premier.
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