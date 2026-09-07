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Politica· 1 min citire

SURSE: Sorin Grindeanu nu a mai discutat cu Nicușor Dan în weekend. PSD așteaptă desemnarea premierului

Sorin Grindeanu și Nicusor Dan/ PROFIMEDIA

Sorin Grindeanu și Nicusor Dan/ PROFIMEDIA

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS

Sorin Grindeanu nu ar mai fi avut discuții cu președintele Nicușor Dan în weekend, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Social-democrații așteaptă acum ca șeful statului să facă desemnarea pentru funcția de premier.

În PSD există întrebări cu privire la motivul pentru care președintele nu a ales până acum una dintre propunerile venite din partea partidelor: Sorin Grindeanu sau Vicențiu Mureșean.

PSD, în așteptarea propunerii lui Nicușor Dan

Potrivit surselor citate, social-democrații nu ar fi exclus varianta unui premier tehnocrat, însă poziția partidului ar depinde de numele propus de președinte.

Astfel, PSD urmează să analizeze propunerea lui Nicușor Dan și să decidă, în funcție de persoana desemnată, dacă poate susține sau nu un eventual guvern condus de un premier tehnocrat.

În acest moment, social-democrații așteaptă desemnarea președintelui înainte de a lua o decizie privind participarea sau susținerea unui nou guvern.

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