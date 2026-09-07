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Politica· 1 min citire

PNL, gata de opoziție? Robert Sighiartău: „Nu ne este teamă”

Robert Sighiartău

Robert Sighiartău

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 07:37
SursăRealitatea PLUS

Robert Sighiartău susține că liberalii sunt pregătiți să treacă în opoziție și că nu vor accepta un guvern din care să facă parte PSD! Asta indiferent cine este premier, în condițiile în care apar tot mai multe nume de tehnocrați în spațiul public.

„Nu ne este teamă deloc să rămânem în opoziție. Ne-am făcut datoria față de România”, a declarat Robert Sighiartău pentru presă. Secretarul general al Partidului Național Liberal spune că formațiunea va face opoziție dacă nu mai poate pune în aplicare reformele pe care și le-a propus.

Mai mult, omul din tabăra lui Bolojan spune că reconstruirea PNL și crearea unei alternative pentru 2028 vor deveni principalele obiective.

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