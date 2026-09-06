George Simion, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu și alți lideri AUR, în vizită la Muntele Athos

Publicat 6 sept. 2026, 20:42 Actualizat 6 sept. 2026, 20:43 Sursă Realitate Plus

O delegație a conducerii AUR, printre care și liderul George Simion, a fost prezentă la Muntele Athos. Înainte de o nouă sesiune parlamentară și noi negocieri, aceștia au fost prezenți pentru a primi binecuvântări.

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