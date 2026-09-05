Realitatea PLUS demontează minciunile sistemului. Lucian Pahonțu explică pas cu pas ce a făcut la revoluție

Publicat 5 sept. 2026, 22:21 Sursă Realitatea PLUS

Demascăm marea manipulare a sistemului după ce Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar! Globaliștii au ajuns să se folosească de cele mai mari tragedii ale țării pentru a-i apăra funcția. REALITATEA PLUS prezintă firul celor două evenimente istorice și demontăm minciunile sistemului.

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