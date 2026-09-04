Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
USR face scandal după ce elevii au fost trimiși la biserică
USR
Scandal uriaș înainte de începerea noului an școlar! USR cere demisia șefei de la Inspectoratul Școlar Cluj după ce le-a cerut profesorilor să-i trimită pe elevi la slujba de la biserică chiar în prima zi de școală.
Citește și
- 21:13Mihail Neamțu (deputat AUR): ”Cine plătește pentru derapajele de la TVR și Radio România?”
- 20:47Oana Gheorghiu distribuie propagandă politică pentru Bolojan
- 20:44Luminița Păucean-Fernandes (senator AUR): „Raluca Turcan vede un „stat capturat” atunci când CCR obligă Parlamentul să respecte legea”
- 20:11Niculina Stelea (senator AUR): „To-do list-ul Guvernului Bolojan: sugrumă economia, crește TVA-ul, falimentează firmele și lasă românii fără pâinea de pe masă”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News