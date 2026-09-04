USR face scandal după ce elevii au fost trimiși la biserică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 21:59

Scandal uriaș înainte de începerea noului an școlar! USR cere demisia șefei de la Inspectoratul Școlar Cluj după ce le-a cerut profesorilor să-i trimită pe elevi la slujba de la biserică chiar în prima zi de școală.

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