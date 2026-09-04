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Politica· 1 min citire

USR face scandal după ce elevii au fost trimiși la biserică

USR

USR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 21:59

Scandal uriaș înainte de începerea noului an școlar! USR cere demisia șefei de la Inspectoratul Școlar Cluj după ce le-a cerut profesorilor să-i trimită pe elevi la slujba de la biserică chiar în prima zi de școală.

USR cere demisia șefei de la Inspectoratul Școlar Cluj

Deputata USR Corina Atanasiu a dus subiectul și în grupurile de părinți și acuză că nu este vorba despre o simplă invitație.

Spune că formularea din adresă este clară: școlile „vor asigura participarea”. Deputata a anunțat că a sesizat Consiliul pentru Combaterea Discriminării și că va cere și intervenția Avocatului Poporului.

După reacțiile stârnite, Inspectoratul Școlar a revenit cu explicații și spune că elevii nu sunt obligați să meargă la biserică. ISJ susține că documentul a fost doar o invitație, iar participarea se face cu acordul părinților.

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