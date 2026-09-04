Niculina Stelea (senator AUR): „To-do list-ul Guvernului Bolojan: sugrumă economia, crește TVA-ul, falimentează firmele și lasă românii fără pâinea de pe masă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 20:11

Senatorul AUR Niculina Stelea acuză Guvernul Bolojan că a dus o politică fiscală impusă care a lovit în puterea de cumpărare a românilor și în mediul de afaceri autohton. Niculina Stelea prezintă o listă a eșecurilor economice lăsate în urmă de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR după un singur an de guvernare.

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