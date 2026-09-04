Niculina Stelea (senator AUR): „To-do list-ul Guvernului Bolojan: sugrumă economia, crește TVA-ul, falimentează firmele și lasă românii fără pâinea de pe masă”

Senatorul AUR Niculina Stelea acuză Guvernul Bolojan că a dus o politică fiscală impusă care a lovit în puterea de cumpărare a românilor și în mediul de afaceri autohton. Niculina Stelea prezintă o listă a eșecurilor economice lăsate în urmă de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR după un singur an de guvernare.
„Singura explicație pentru care Guvernul Bolojan a girat o politică fiscală irațională, păguboasă și fatală poate fi că a primit măsurile bugetare în plic și le-a executat, trecând peste negocieri, dezbateri parlamentare, dialog social, studii de impact, regulamente, cutume și bun-simț.
Datele publicate de INS arată că economia este ținută la terapie intensivă de 12 luni. Comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 6% față de anul trecut. Populația a strâns cureaua până a fost sleită de puteri.
În cotloanele de la Palatul Victoria nu se aude și nu se vede niciun semn de îngrijorare, pentru faptul că țara se află într-un triunghi al Bermudelor: stagflație, recesiune și inflație foarte mare.
Prăbușirea consumului este doar un efect previzibil al măsurilor avizate și votate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, partide care sunt vinovate și de alte stricăciuni:
• Pierderea a aproape 65.000 de slujbe doar în ultimul an. Numai de la uzina Dacia au plecat 1.700 de angajați.
• Radierea a peste 52.000 de firme în primele luni ale anului în curs. Altele și-au mutat sediul fiscal la vecinii bulgari, unde impozitul pe profit este de 10%, iar impozitul pe dividende de 5%, în general, mult sub pragurile din România.
• O criză care pune pe jar sectorul energetic din cauza lipsei capacităților de producție și o criză a carburanților scăpată de sub control.
• O presiune și un stres continuu pe categoriile vulnerabile, prin impunerea CASS și înghețarea pensiilor și alocațiilor, dar și pe categoriile socio-profesionale care au fost ținute în stradă pentru a preveni o lege a salarizării ticăloasă.
• Reducerea cheltuielilor cu investițiile, a cheltuielilor din educație și o creștere ultra-rapidă a cheltuielilor cu dobânzile la datoria publică, datorie care a depășit 60% din PIB și ar urma să ajungă, conform previziunilor Ministerului Finanțelor, la 63,9% în 2028.
O listă catastrofală. O listă-rezultat a guvernării toxice PSD-PNL-USR-UDMR, un guvern demis de Parlament, dar care face mult rău în continuare României din cauza câtorva avari de putere”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
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