Ramona Bruynseels (deputat AUR): „Dacă îndepărtăm copiii de Biserică și de Dumnezeu, ce se va alege de societatea noastră?”

Deputatul AUR de Cluj, Ramona Ioana Bruynseels, condamnă demersul parlamentarului USR Corina Atanasiu de a sesiza CNCD în legătură cu participarea elevilor din județul Cluj la slujba Te Deum. Bruynseels respinge ideea că prezența copiilor le-ar încălca acestora drepturile, susținând că tinerele generații trebuie să aibă șansa de a cunoaște tradițiile și viața bisericească, pentru a avea libertatea de a alege dacă urmează sau nu o viață înscrisă în dogmele religioase.
„La început de an școlar, elevii din Cluj au fost chemați să participe la slujba de Te Deum de la Catedrala Mitropolitana. Un gest simplu pe care Biserica îl face de generații cu diferite ocazii: la deschiderea anului școlar, la sărbători naționale, la momente solemne din viața credincioșilor. O rugăciune de mulțumire și preaslăvire a Bunului Dumnezeu.
Un eveniment care nu ar fi trebuit să stârnească vreun fel de indignare, controversă sau conflict a fost transformat într-un măr al discordiei.
Deputatul USR Corina Atanasiu s-a revoltat că Inspectoratul Școlar a îndemnat elevii să ia parte la slujbă și a sesizat CNCD. Aparent, un apel la o rugăciune care are loc în fiecare an care trece trebuie anchetat de organele disciplinare.
Nu înțelegem această furie. Participarea la „Te Deum” nu este îndoctrinare, așa cum sugerează Corina Atanasiu. Din contră, este o poartă deschisă spre cunoaștere.
Biserica are datoria milenară ca tinerele generații să își cunoască istoria, tradițiile, credința bunicilor lor. Iar copiii noștri au dreptul să fie lăsați să aibă curiozități, întrebări și să primească răspunsuri din spectrul eclezial. După ce își vor cunoaște rădăcinile și credința, tinerii vor fi liberi să aleagă. Dar ca să aleagă trebuie să aibă opțiuni, au nevoie de repere, nu de uși închise.
Ne întrebăm care ar fi următorul pas, doamna Atanasiu: eliminarea icoanelor din săli? Interzicerea cruciuliței la gât? Înlocuirea orelor de religie cu educația sexuală predată de cine știe cine?
Corina Atanasiu nu poate pretinde că duce grija copiilor. Dacă ar fi fost așa, dumneaei și partidul din care face parte nu ar fi votat anul trecut pentru tăierea burselor școlare. Cum vă este împăcată conștiința că poate au existat elevi care au abandonat școala pentru că USR a susținut tăierea celor câtorva sute de lei, dar care însemnau un sprijin imens pentru acești copii? Dar doamna Atanasiu nu are astfel de mustrări, pentru că poartă un război împotriva lui Dumnezeu pentru a lua parte la crearea unei generații dezrădăcinate, lipsite de repere spirituale, ușor de manipulat prin lozinci progresiste.
Apelul la credință și îndemnul la participare la slujbă nu sunt acte care să constituie obiectul dosarelor, pentru că suferințele din temnițele de la Aiud, Gherla și Sighet au fost un sacrificiu pentru ca astăzi să avem libertatea să alegem comuniunea cu Hristos”, a declarat deputatul AUR de Cluj, Ramona Ioana Bruynseels.
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