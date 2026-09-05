Ramona Bruynseels (deputat AUR): „Dacă îndepărtăm copiii de Biserică și de Dumnezeu, ce se va alege de societatea noastră?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 sept. 2026, 20:06

Deputatul AUR de Cluj, Ramona Ioana Bruynseels, condamnă demersul parlamentarului USR Corina Atanasiu de a sesiza CNCD în legătură cu participarea elevilor din județul Cluj la slujba Te Deum. Bruynseels respinge ideea că prezența copiilor le-ar încălca acestora drepturile, susținând că tinerele generații trebuie să aibă șansa de a cunoaște tradițiile și viața bisericească, pentru a avea libertatea de a alege dacă urmează sau nu o viață înscrisă în dogmele religioase.

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