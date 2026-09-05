Cristian Diaconescu, despre scenariul în care Rusia atacă România: „Nu are forța să convingă SUA”

Publicat 5 sept. 2026, 19:18 Sursă Realitatea PLUS

Cristian Diaconescu a comentat la Realitatea PLUS un exercițiu organizat în Statele Unite, care a luat în calcul un scenariu ipotetic în care Federația Rusă ar ocupa Republica Moldova în anul 2028 și ar ataca obiective economice din România, provocând victime.

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