Ionelia Priescu (deputat AUR): „PSD, PNL, USR și UDMR au închis înainte să construiască. Rovinari riscă să rămână fără cărbune”

Deputatul AUR Ionelia Priescu acuză PSD, PNL, USR și UDMR că au adus Complexul Energetic Oltenia în situația absurdă în care Termocentrala Rovinari riscă să rămână fără combustibilul necesar funcționării. Parlamentarul avertizează că închiderea carierelor și a capacităților de producție înainte de construirea unor alternative reale a vulnerabilizat securitatea energetică a României și cere ca responsabilii politici care au împins sistemul energetic în această situație să răspundă pentru consecințele deciziilor luate.
„Ceea ce se întâmplă astăzi la Rovinari arată dimensiunea dezastrului produs de politica energetică a guvernelor din ultimii ani. Am ajuns ca o termocentrală construită lângă marile exploatări de lignit ale Olteniei să fie în pericol să rămână fără cărbune și să depindă de combustibil adus din alte zone. Este rezultatul anilor în care PSD, PNL, USR și UDMR au tratat cărbunele românesc ca pe un dușman, în loc să îl considere ceea ce este: o resursă strategică pentru securitatea energetică a țării.
AUR a avertizat de nenumărate ori că nu poți închide cariere și grupuri energetice înainte să construiești capacități care să le înlocuiască. Au ignorat avertismentele. Au redus activitatea minieră, au pierdut specialiști, au lăsat investițiile să bată pasul pe loc, iar acum descoperim că grupurile pe care sistemul energetic încă se bazează riscă să nu mai aibă nici măcar combustibilul necesar funcționării.
Complexul Energetic Oltenia are nevoie de bani pentru investiții și pentru personal, iar AUR a încercat în mod repetat să convingă Parlamentul că sunt necesare alocări financiare pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție. În 2025, AUR a amendat Legea bugetului de stat și a cerut alocarea fondurilor necesare pentru angajarea a 1.000 de oameni în producție. Amendamentul a fost respins de PSD, PNL și USR.
În 2026, am amendat din nou Legea bugetului de stat și am cerut achitarea datoriei pe care statul român o are față de Complexul Energetic Oltenia pentru achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Nici până în prezent, Complexul Energetic Oltenia nu a primit acești bani de la statul român. Nu poți cere unei companii strategice să producă energie, să facă investiții și să își păstreze oamenii, în timp ce îi refuzi resursele financiare de care are nevoie pentru a funcționa.
Este cu atât mai grav cu cât fostul șef al Complexului Energetic Oltenia vorbește public despre lipsa stocurilor, degradarea fronturilor de lucru, avarii repetate și despre un proces pe care îl descrie drept o «distrugere controlată». Sunt acuzații extrem de grave, care nu pot fi trecute sub tăcere. Românii au dreptul să știe cine a luat deciziile care au adus Complexul Energetic Oltenia în această situație și cine răspunde pentru ele.
În timp ce capacitatea noastră de producție este pusă la pământ, România ajunge să importe energie, iar factura este plătită de români. Închidem ceea ce avem, nu construim la timp ceea ce ar trebui să punem în loc și apoi cumpărăm energie din afara țării. Aceasta nu este tranziție energetică. Este vulnerabilizarea deliberată, prin decizii politice, a securității energetice a României.
Cei care au susținut închiderea accelerată a capacităților pe cărbune trebuie să răspundă astăzi la o întrebare simplă: cu ce produce România energie atunci când nu bate vântul, nu este suficient soare, iar celelalte capacități nu pot acoperi consumul? Cu ce înlocuiesc concret ceea ce au decis să închidă? Românii nu își pot încălzi casele și economia nu poate funcționa pe promisiuni, calendare politice și capacități energetice care există doar pe hârtie.
AUR a spus și continuă să spună un lucru elementar: întâi construiești alternativa, apoi închizi. România are nevoie de un sistem energetic construit în jurul interesului național, nu în jurul unor termene asumate iresponsabil de politicieni. Carierele și termocentralele de care țara încă are nevoie trebuie menținute funcționale până când există capacități reale, stabile și suficiente care să le înlocuiască.
Rovinariul nu trebuie să devină monumentul incompetenței celor care au decis politica energetică a României. Nu putem accepta ca una dintre capacitățile de care sistemul energetic încă depinde să fie împinsă spre blocaj, iar cei care au creat această situație să nu răspundă pentru nimic. Securitatea energetică a unei țări nu se negociază și nu se sacrifică pentru a acoperi greșelile unor guverne care au închis înainte să construiască”, a declarat Ionelia Priescu, deputat AUR.
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