Ionelia Priescu (deputat AUR): „PSD, PNL, USR și UDMR au închis înainte să construiască. Rovinari riscă să rămână fără cărbune”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 sept. 2026, 12:47

Deputatul AUR Ionelia Priescu acuză PSD, PNL, USR și UDMR că au adus Complexul Energetic Oltenia în situația absurdă în care Termocentrala Rovinari riscă să rămână fără combustibilul necesar funcționării. Parlamentarul avertizează că închiderea carierelor și a capacităților de producție înainte de construirea unor alternative reale a vulnerabilizat securitatea energetică a României și cere ca responsabilii politici care au împins sistemul energetic în această situație să răspundă pentru consecințele deciziilor luate.

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