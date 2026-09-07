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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlnire crucială. Ce se discută la ședința CSAT de astăzi
Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Publicat7 sept. 2026, 07:44
Actualizat7 sept. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan și Ilie Bolojan ajung astăzi față în față, în plin scandal pentru numirea noului premier! Președintele a convocat ședința CSAT. Pe ordinea de zi sunt discuții legate de apărarea țării, inclusiv despre programul SAFE și despre trupele americane de pe teritoriul României. Totul în condițiile în care pe masa procurorilor DNA au ajuns 3 sesizări pe tema banilor din SAFE, în care Guvernul este acuzat că a favorizat compania Rheinmetall.
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