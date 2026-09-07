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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlnire crucială. Ce se discută la ședința CSAT de astăzi

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 07:44
Actualizat7 sept. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan și Ilie Bolojan ajung astăzi față în față, în plin scandal pentru numirea noului premier! Președintele a convocat ședința CSAT. Pe ordinea de zi sunt discuții legate de apărarea țării, inclusiv despre programul SAFE și despre trupele americane de pe teritoriul României. Totul în condițiile în care pe masa procurorilor DNA au ajuns 3 sesizări pe tema banilor din SAFE, în care Guvernul este acuzat că a favorizat compania Rheinmetall.

La ora 15:00 are loc ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Nicușor Dan.

Pe ordinea de zi sunt mai multe puncte legate de securitatea țării, inclusiv discuții legate de programul SAFE. Va fi analizată implementarea programului până în momentul de față, asta în condițiile în care la DNA sunt în momentul de față trei plângeri pe tema acestui program, cu acuzații grave la adresa Guvernului.

Acesta nu este însă singurul punct de pe ordinea de zi. Se va discuta și despre programul Armata României 2044, dar și despre planul de înzestrare al Armatei și, în plus, și despre trupele americane care sunt pe teritoriul nostru în momentul de față - "Termeni de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și a locațiilor de dislocare în Europa".

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