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Politica· 1 min citire

George Simion, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu și alți lideri AUR, în vizită la Muntele Athos

Liderii AUR la Muntele Athos

Liderii AUR la Muntele Athos

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 20:42
Actualizat6 sept. 2026, 20:43
SursăRealitate Plus

O delegație a conducerii AUR, printre care și liderul George Simion, a fost prezentă la Muntele Athos. Înainte de o nouă sesiune parlamentară și noi negocieri, aceștia au fost prezenți pentru a primi binecuvântări.

Politicienii suveraniști au fost întâmpinați de părintele stareț Arhimandritul Atanasie Floroiu și obștea mănăstirească românească. Președintele AUR, George Simion, a fost însoțit de prim‑vicepreședintele partidului, profesorul Dan Dungaciu, și de mai mulți parlamentari AUR, potrivit Realitatea Plus.

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