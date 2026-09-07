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Politica· 1 min citire
PNL, gata de opoziție? Robert Sighiartău: „Nu ne este teamă”
Robert Sighiartău
Publicat7 sept. 2026, 07:37
SursăRealitatea PLUS
Robert Sighiartău susține că liberalii sunt pregătiți să treacă în opoziție și că nu vor accepta un guvern din care să facă parte PSD! Asta indiferent cine este premier, în condițiile în care apar tot mai multe nume de tehnocrați în spațiul public.
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