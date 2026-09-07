Ilie Bolojan, mesaj la început de an școlar: „Alocările pentru educație sunt investiții care se văd generație după generație”

Ilie Bolojan a transmis, luni, 7 septembrie 2026, un mesaj elevilor care încep noul an școlar, urându-le rezultate bune și cât mai multe lucruri noi învățate. Oficialul a vorbit și despre investițiile în infrastructura școlară, evaluate la peste 2,5 miliarde de euro.
„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate”, a transmis Ilie Bolojan.
Acesta le-a urat părinților răbdare și putere pentru a-și susține copiii de-a lungul anului școlar. Totodată, el le-a mulțumit profesorilor pentru activitatea desfășurată zi de zi.
„Părinților le doresc răbdare și putere pentru a-i susține pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulțumesc pentru că își fac meseria cu dedicare, zi de zi”, a mai spus Ilie Bolojan.
Peste 2,5 miliarde de euro pentru educație
Potrivit mesajului transmis de Ilie Bolojan, noul an școlar începe după finalizarea unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație. Finanțarea depășește 2,5 miliarde de euro și provine din Planul Național de Redresare și Reziliență, bugetele locale și bugetul național.
Investițiile au vizat modernizarea unităților de învățământ, digitalizarea liceelor, construirea de creșe și campusuri pentru învățământ dual, dar și reducerea abandonului școlar.
Printre rezultatele prezentate se numără:
Mobilier nou și echipamente pentru peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare, din mai mult de 4.000 de școli.
Dotarea a peste 1.000 de licee cu laboratoare inteligente.
Construirea a peste 100 de creșe, care oferă mai mult de 6.600 de locuri noi pentru copii.
Construirea și dotarea a 7 campusuri destinate învățământului dual.
Sprijin pentru peste 1.500 de școli, prin măsuri menite să reducă abandonul școlar.
Formarea a peste 95.000de profesori în pedagogie digitală.
Ilie Bolojan a subliniat că investițiile în educație au efecte pe termen lung. „Alocările pentru educație sunt investiții ale căror beneficii se văd generație după generație”, a transmis acesta.