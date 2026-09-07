Ilie Bolojan, mesaj la început de an școlar: „Alocările pentru educație sunt investiții care se văd generație după generație”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 08:19

Ilie Bolojan a transmis, luni, 7 septembrie 2026, un mesaj elevilor care încep noul an școlar, urându-le rezultate bune și cât mai multe lucruri noi învățate. Oficialul a vorbit și despre investițiile în infrastructura școlară, evaluate la peste 2,5 miliarde de euro.

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