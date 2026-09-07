Tratamentul endovascular pentru anevrismele aortice complexe

Unele anevrisme apar foarte aproape de arterele care duc sânge către rinichi și organele abdominale. În aceste situații, o endoproteză standard nu poate fi întotdeauna montată fără a afecta circulația către aceste vase importante.
Procedura FEVAR utilizează o endoproteză specială, personalizată, prevăzută cu fenestrații, adică mici deschideri poziționate astfel încât să corespundă ramurilor importante ale aortei. Prin aceste deschideri sunt introduse stenturi către arterele renale sau alte vase, astfel încât anevrismul să fie exclus din circulație, iar alimentarea cu sânge a organelor să fie menținută.
Intervenția este planificată în detaliu pe baza examinării angio-CT și este indicată pentru anumite anevrisme aortice complexe, în funcție de anatomia fiecărui pacient. După FEVAR sunt necesare controale imagistice periodice, pentru verificarea endoprotezei, a ramurilor vasculare și a excluderii complete a anevrismului.
Ai grijă de tine!
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