Tratamentul endovascular pentru anevrismele aortice complexe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 07:49

Unele anevrisme apar foarte aproape de arterele care duc sânge către rinichi și organele abdominale. În aceste situații, o endoproteză standard nu poate fi întotdeauna montată fără a afecta circulația către aceste vase importante.

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