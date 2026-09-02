Analizele care arată cât de bine funcționează rinichii

Afecțiunile renale pot evolua mult timp fără simptome evidente. Din acest motiv, câteva analize simple de sânge și urină pot oferi informații importante înainte ca funcția rinichilor să fie sever afectată.
Evaluarea funcției renale pornește frecvent de la creatinina din sânge, utilizată pentru calcularea ratei estimate de filtrare glomerulară, eGFR. Aceasta arată cât de eficient filtrează rinichii sângele. O altă informație importantă este prezența albuminei în urină, evaluată prin raportul albumină/creatinină, deoarece pierderea de proteine poate fi un semn precoce de afectare renală.
Rezultatele trebuie privite împreună și urmărite în timp. O valoare izolată a creatininei sau a eGFR poate fi influențată de mai mulți factori, în timp ce modificările persistente sunt mai relevante. Monitorizarea este deosebit de importantă la persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune, boli cardiovasculare sau antecedente familiale de boală renală.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.