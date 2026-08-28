Deplasarea vertebrală care poate da dureri de spate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 08:15

Durerea lombară care se accentuează la mers sau stat în picioare poate avea mai multe explicații. Uneori, problema nu este doar discul intervertebral, cum se întâmplă în hernia de disc, ci modificarea poziției unei vertebre față de cea de dedesubt.

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