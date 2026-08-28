Deplasarea vertebrală care poate da dureri de spate

Durerea lombară care se accentuează la mers sau stat în picioare poate avea mai multe explicații. Uneori, problema nu este doar discul intervertebral, cum se întâmplă în hernia de disc, ci modificarea poziției unei vertebre față de cea de dedesubt.
Spondilolistezisul apare atunci când o vertebră alunecă înainte sau, mai rar, înapoi față de vertebra vecină. La adulți, poate fi legat de modificări degenerative ale coloanei sau de un defect la nivelul unei porțiuni a vertebrei. Unele persoane nu au simptome, în timp ce altele prezintă durere lombară, durere sau amorțeală pe picior și limitarea mersului, mai ales dacă deplasarea comprimă structurile nervoase.
În multe cazuri, tratamentul începe conservator, cu recuperare medicală, exerciții pentru stabilizarea musculaturii trunchiului și controlul durerii. Intervenția chirurgicală poate fi luată în calcul atunci când simptomele persistă, există instabilitate importantă sau apar manifestări neurologice. Alegerea tratamentului depinde de gradul deplasării și, mai ales, de impactul ei asupra pacientului.
Ai grijă de tine!
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