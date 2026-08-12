Simptomul neurologic care necesită atenție în sarcină

Modificările hormonale, oboseala, deshidratarea sau lipsa somnului pot favoriza apariția cefaleei în timpul sarcinii. Totuși, o durere nouă, severă sau diferită de episoadele obișnuite nu trebuie pusă automat pe seama sarcinii.
Durerile de cap în sarcină pot fi forme de migrenă sau cefalee de tensiune, dar pot apărea și în contextul unor complicații. O durere persistentă, care se agravează și se asociază cu vedere încețoșată, luminițe în câmpul vizual, tensiune arterială crescută, umflarea bruscă a feței sau durere în partea superioară a abdomenului poate fi un semn de preeclampsie, mai ales după săptămâna 20.
Tratamentul pentru dureri de cap în sarcină trebuie ales cu atenție, deoarece nu toate medicamentele utilizate în mod obișnuit pentru durerea de cap sunt potrivite la femeile însărcinate. Medicul va ține cont de tipul durerii, trimestrul sarcinii, tensiunea arterială și simptomele asociate. Debutul brusc al unei dureri foarte intense, tulburările de vorbire, slăbiciunea unui membru, confuzia, febra sau pierderea stării de conștiență impun evaluare medicală imediată.
Ai grijă de tine!
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