Simptomul neurologic care necesită atenție în sarcină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:33

Modificările hormonale, oboseala, deshidratarea sau lipsa somnului pot favoriza apariția cefaleei în timpul sarcinii. Totuși, o durere nouă, severă sau diferită de episoadele obișnuite nu trebuie pusă automat pe seama sarcinii.

Distribuie articolul