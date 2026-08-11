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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai liniștiți în natură?
De ce ne simțim mai liniștiți în natură? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al contactului cu natura pentru menținerea sau regăsirea echilibrului interior.
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