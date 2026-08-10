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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De ce ne afectează lipsa luminii?
Publicat10 aug. 2026, 10:58
Actualizat10 aug. 2026, 11:06
De ce ne afectează lipsa luminii? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al lumii naturale pentru reglarea organismului.
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