Serbia și Suedia își retrag sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la FIFA

Serbia și Suedia își retrag sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, pe fondul criticilor privind transparența și modul de conducere al forului mondial al fotbalului.
Federația de Fotbal din Serbia a anunțat luni, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că și-a retras sprijinul acordat lui Gianni Infantino pentru un nou mandat în fruntea FIFA.
Federația Serbiei: „Singura decizie logică și rațională”
„Federația de Fotbal din Serbia și-a retras sprijinul pentru Gianni Infantino pentru un nou mandat de președinte al FIFA”, a transmis organizația.
Reprezentanții federației au precizat că îi oferiseră anterior sprijinul în scris, la 25 mai, însă au decis să își schimbe poziția după evoluțiile recente.
„După o analiză atentă a evenimentelor care au afectat grav, în ultima perioadă, prestigiul și reputația atât ale FIFA, cât și ale președintelui său, aceasta este singura decizie logică și rațională”, au arătat oficialii sârbi.
Suedia invocă probleme de management, transparență și guvernanță
Și Federația Suedeză de Fotbal a decis să nu îl susțină pe Infantino la viitoarea sa candidatură pentru președinția FIFA. Hotărârea a fost luată luni, într-o ședință extraordinară a conducerii SvFF.
„Decizia urmează unei evaluări îndelungate a evoluțiilor din cadrul FIFA și a conducerii organizației”, a transmis federația suedeză. Potrivit acesteia, poziția se bazează pe „deficiențe recurente în management, transparență și guvernanță”, care au dus la pierderea încrederii în leadershipul lui Gianni Infantino.
FIFA a renunțat la planul privind investițiile private în competiții
Anunțurile vin după ce FIFA a renunțat sâmbătă la un plan controversat prin care investitori privați ar fi putut cumpăra participații în competiții importante organizate de forul mondial.
Proiectul, prezentat la finalul lunii iulie, prevedea înființarea unei subsidiare care să gestioneze operațiunile comerciale și evenimentele FIFA, inclusiv Cupele Mondiale. FIFA susținea că inițiativa ar fi crescut finanțarea pentru cele 211 federații membre.
Într-un comunicat, Gianni Infantino a admis că propunerea a provocat diviziuni. „Scopul nostru a fost întotdeauna — și va rămâne întotdeauna — să unim și să îmbunătățim. În consecință, această propunere nu va merge mai departe”, a declarat președintele FIFA.
Federația de Fotbal din Țara Galilor își retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la FIFA