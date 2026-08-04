Serbia și Suedia își retrag sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la FIFA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:01

Serbia și Suedia își retrag sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, pe fondul criticilor privind transparența și modul de conducere al forului mondial al fotbalului.

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