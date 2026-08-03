Tragedie fără margini în sportul internațional: S-a stins din viață la doar 20 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:09

Faten Ben Amar El Azizi, o tânără fotbalistă de 20 de ani a clubului Maghreb Atletico Tetuan, s-a înecat în timp ce încerca să ajungă înot în enclava Ceuta. Moartea ei dramatică scoate din nou la iveală riscurile extreme la care se expun migranții din nordul Africii.

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