Tragedie fără margini în sportul internațional: S-a stins din viață la doar 20 de ani

Faten Ben Amar El Azizi, o tânără fotbalistă de 20 de ani a clubului Maghreb Atletico Tetuan, s-a înecat în timp ce încerca să ajungă înot în enclava Ceuta. Moartea ei dramatică scoate din nou la iveală riscurile extreme la care se expun migranții din nordul Africii.
Moartea prematură a lui Faten Ben Amar El Azizi a fost oficial confirmată de reprezentanții clubului Maghreb Atletico Tetuan. Vestea a stârnit un val profund de tristețe în comunitatea sportivă marocană, printre suporteri și fostele sale colege de echipă. Sfârșitul tragic al sportivei scoate din nou în evidență pericolele de moarte la care se expun cei care caută un viitor mai bun în Europa, alegând rute de migrație extrem de riscante.
Un val nesfârșit de migranți la porțile enclavei Ceuta
Tragicul eveniment vine pe fundalul unei crize umanitare fără precedent la granița dintre Maroc și Ceuta. În ultimele 72 de ore, tensiunile au atins cote maxime, după ce aproximativ 60.000 de persoane au încercat să pătrundă pe teritoriul spaniol, fie forțând punctele terestre, fie aventurându-se înot prin apele periculoase ale mării.
Afluxul masiv a depășit rapid capacitatea de răspuns a forțelor de ordine și a echipajelor de salvare spaniole, care s-au luptat să gestioneze numărul uriaș de tentative de trecere.
Bilanț dramatic în apele teritoriale
Din păcate, aventura către o viață mai bună s-a transformat într-o adevărată catastrofă. Conform celor mai recente date furnizate de autoritățile din Spania, cel puțin 67 de persoane și-au pierdut viața în încercarea de a ajunge la mal. Printre victime se numără și Faten, a cărei tentativă de a traversa marea înot s-a încheiat fatal.
De ce Ceuta?
Alături de Melilla, enclava Ceuta reprezintă singura frontieră terestră directă a Uniunii Europene pe continentul african. Acest statut transformă regiunea într-un punct de atracție major pentru miile de migranți care speră să pășească pe pământ european, făcând din această zonă scena unor tragedii repetate.