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Plan Roșu de intervenție în județul Argeș. Microbuz cu sportivi de la Dinamo, implicat într-un accident grav. Un tânăr a murit -FOTO/VIDEO

FOTO: ISU Arges

FOTO: ISU Arges

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Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 10:19
Actualizat31 iul. 2026, 11:06

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, după ce un microbuz în care se aflau 16 sportivi juniori de la Dinamo București a ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit violent de gardul unei locuințe. În urma impactului, un tânăr a murit, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

UPDATE - La fața locului a fost disclocată și o unitate de terapie intensivă mobilă

Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic.

UPDATE - 10 dintre cei 16 sportivi au fost răniți. Maseurul echipei a murit

Impactul a fost atât de puternic, încât două persoane au rămas încarcerate între fiarele contorsionate. După ce victimele au fost extrase, medicii au început imediat manevrele de resuscitare în cazul unui tânăr, maseurul echipei, care nu a mai putut fi salvat.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Plan Roșu de Intervenție activat după accidentul din Câmpulung

Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş. Din primele informaţii, două persoane sunt încarcerate. Având în vedere numărul persoanelor implicate şi pentru gestionarea eficientă a intervenţiei, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, a transmis, vineri, ISU Argeş.

La faţa locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanţă SMURD şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat şi un elicopter SMURD.

Intervenția, suplimentată cu echipaje medicale

Autorităţile au anunţat că dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) şi un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Braşov, precum şi cu două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeş, dintre care una încadrată cu medic.

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