Incendiu de proporții la Mănăstirea Bisericani din Neamț. O persoană a fost găsită carbonizată - FOTO/ VIDEO

Publicat 31 iul. 2026, 07:05 Actualizat 31 iul. 2026, 08:59

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Flăcările au pornit de la o chilie și s-au extins rapid la o clădire cu o suprafață de 400 de metri pătrați, în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și mai multe spații de depozitare.

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