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Incendiu de proporții la Mănăstirea Bisericani din Neamț. O persoană a fost găsită carbonizată - FOTO/ VIDEO

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 07:05
Actualizat31 iul. 2026, 08:59

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Flăcările au pornit de la o chilie și s-au extins rapid la o clădire cu o suprafață de 400 de metri pătrați, în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și mai multe spații de depozitare.

UPATE - O persoană a fost găsită carbonizată

”În interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată”, informează ISU Neamţ.

Potrivit reprezentanților instituției, ”incendiul a fost localizat şi se lucrează la lichidare”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a anunțat că echipajele de intervenție au fost mobilizate imediat după primirea apelului la 112.

Incendiul se manifestă violent la o clădire de 400 de metri pătrați

„Forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Piatra-Neamţ intervin în aceste momente la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la o clădire cu o suprafață de 400 de metri pătrați.

Potrivit autorităților, imobilul afectat adăpostește spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și mai multe spații de depozitare.

Intervenția este în plină desfășurare, iar până în acest moment nu au fost comunicate informații privind eventuale victime sau cauza izbucnirii incendiului.

Mănăstirea Bisericani, unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Moldova

Mănăstirea Bisericani este o mănăstire ortodoxă de călugări situată în satul Scăricica, comuna Viișoara, la aproximativ 12 kilometri vest de municipiul Piatra Neamț, pe drumul spre Bicaz.

Vatra monahală de la Bisericani datează din secolul al XV-lea, când Sfântul Cuvios Iosif și un grup de călugări au ales acest loc pentru viața de obște.

De asemenea, aici a funcționat prima tipografie din Moldova, adusă de la Kiev în timpul mitropolitului Dosoftei, contribuind la dezvoltarea culturii și spiritualității ortodoxe din regiune.

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