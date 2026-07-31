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Locale· 2 min citire
Incendiu de proporții la Mănăstirea Bisericani din Neamț. O persoană a fost găsită carbonizată - FOTO/ VIDEO
FOTO: News.ro
Publicat31 iul. 2026, 07:05
Actualizat31 iul. 2026, 08:59
Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Flăcările au pornit de la o chilie și s-au extins rapid la o clădire cu o suprafață de 400 de metri pătrați, în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și mai multe spații de depozitare.
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