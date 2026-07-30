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Locale· 1 min citire
Bărbat în stare gravă după ce și-a dat foc într-o stână din județul Suceava. Are arsuri pe 90% din corp
FOTO: Arhivă
Un incident șocant a avut loc joi, în județul Suceava, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani și-a dat foc într-o stână. Victima are arsuri pe 90% din suprafața corporală, iar starea sa este extrem de gravă.
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