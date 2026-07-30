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Bărbat în stare gravă după ce și-a dat foc într-o stână din județul Suceava. Are arsuri pe 90% din corp

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 18:41

Un incident șocant a avut loc joi, în județul Suceava, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani și-a dat foc într-o stână. Victima are arsuri pe 90% din suprafața corporală, iar starea sa este extrem de gravă.

Șansele de supraviețuire ale victimei sunt extrem de mici

”Bărbat de 64 cu arsuri pe aproximativ 90% suprafaţă corporală, grad 2, 3 şi 4, după ce şi-a dat foc la o stână din Ostra”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Potrivit reprezentanților instituției, pacientul a fost preluat în stare gravă de o ambulanţă tip B care l-a predat ulterior echipajului tip C de la Suceava ce fusese trimis la întâlnire.

Ulterior, victima a fost stabilizată și transportată la spitalul judeţean, însă pompierii precizează că starea acesteia rămâne în continuare foarte gravă.

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