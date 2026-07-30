Șef de la Căminul Spital Sibiu, reținut pentru luare de mită: ar fi primit bani pentru internarea mai rapidă a persoanelor vârstnice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:35

O persoană cu funcție de conducere la Unitatea de Asistență Medico-Socială Sibiu – Căminul Spital Sibiu a fost reținută pentru 24 de ore, într-un dosar de corupție. Anchetatorii o acuză că ar fi primit în mod repetat bani pentru a urgenta sau facilita internarea unor persoane vârstnice.

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