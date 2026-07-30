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Șef de la Căminul Spital Sibiu, reținut pentru luare de mită: ar fi primit bani pentru internarea mai rapidă a persoanelor vârstnice

Bătrâni

Bătrâni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 12:35

O persoană cu funcție de conducere la Unitatea de Asistență Medico-Socială Sibiu – Căminul Spital Sibiu a fost reținută pentru 24 de ore, într-un dosar de corupție. Anchetatorii o acuză că ar fi primit în mod repetat bani pentru a urgenta sau facilita internarea unor persoane vârstnice.

Măsura reținerii a fost luată miercuri, 29 iulie 2026. O zi mai târziu, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru patru infracțiuni de corupție, dintre care trei în formă continuată. Faptele cercetate ar fi avut loc în perioada mai–iulie 2026. Potrivit procurorilor, persoana din conducerea unității ar fi cerut sau primit în mod repetat sume de bani pentru ca beneficiarii să fie internați mai repede ori să obțină mai ușor un loc în Căminul Spital Sibiu.

Banii ar fi ajuns într-un cont al unei asociații

Sumele nu ar fi fost încasate direct, ci trecute drept „donații” lunare. Aparținătorii persoanelor internate ar fi transferat banii într-un cont bancar al unei asociații non-profit din județul Sibiu. Anchetatorii susțin că acel cont era controlat în totalitate de persoana reținută. Fondurile ar fi fost folosite ulterior pentru cheltuieli personale.

Inculpatul urmează să fie audiat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar procurorul de caz va decide dacă este necesară o altă măsură preventivă. Ancheta este desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor de la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Brigada Operațiuni Speciale Alba Iulia și Serviciul Operațiuni Speciale Sibiu.

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