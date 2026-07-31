Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident grav: motociclist izbit în plin de o mașină

Accident rutier

Accident rutier

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS

Accident grav pe o stradă din Aiud. O motocicletă a fost lovită în plin de un autoturism, iar impactul a fost atât de puternic încât doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accident grav în Aiud

Martorii au alertat imediat autoritățile prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și cadre medicale.

Victimele au refuzat transportul la spital.

Polițiștii au început cercetările și au deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil de producerea acestuia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident Aiudaccident gravaccident motor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe