Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Alertă aeriană la graniță pentru a treia oară în 24 de ore. Două aeronave Eurofighter britanice au fost ridicate de la sol
FOTO: Profimedia
Ministerul Apărării Naționale anunță că, în timpul nopții, sistemele radar au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. După dispariția acestora de pe radare, în zona de pe teritoriul ucrainean au fost auzite explozii. MApN subliniază că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian al României.
Citește și
- 07:05Incendiu de proporții la Mănăstirea Bisericani din Neamț. O persoană a fost găsită carbonizată - FOTO/ VIDEO
- 20:21Misiune contracronometru în Pitești. Bebeluș rămas blocat într-o mașină, salvat în doar 11 minute
- 19:04Descoprire șocantă în județul Alba. Primarul comunei Bucerdea Grânoasă a fost găsit spânzurat
- 18:41Bărbat în stare gravă după ce și-a dat foc într-o stână din județul Suceava. Are arsuri pe 90% din corp
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News