Advertising
Advertising
Ultimele Stiri· 1 min citire
Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - COMUNICAT OFICIAL MApN
Avion F 16
Publicat24 iul. 2026, 11:27
Actualizat24 iul. 2026, 11:41
O dronă a fost doborâtă vineri dimineață de un avion F‑16 al Forțelor Aeriene Române, în zona Padina, în județul Buzău. Avioane de luptă F‑16 au pornit în misiune după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în șase județe.
Citește și
- 12:13Atac masiv al Rusiei. Kievul, lovit de rachete balistice în plină zi
- 07:00Incident naval grav în Marea Neagră, în apropiere de Sf. Gheorghe: navă avariată după un posibil impact cu dronă sau mină marină
- 09:56Un marinar grav rănit în explozia petrolierului cu propan din Marea Neagră a murit
- 08:43Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după ce ar fi fost lovit de o dronă marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News