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Ansamblu rezidențial de lângă București, distrus de flăcări. Alertă de poluare - VIDEO
Incendiu la Tunari
Un incendiu puternic a izbucnit la un complex rezidențial din Tunari, județul Ilfov. O vilă a fost cuprinsă de flăcări, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, iar fumul gros a fost vizibil de la kilometri distanță. Locuitorii din zonă au primit mesaje RO-Alert.
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