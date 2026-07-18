Ansamblu rezidențial de lângă București, distrus de flăcări. Alertă de poluare - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 07:14

Un incendiu puternic a izbucnit la un complex rezidențial din Tunari, județul Ilfov. O vilă a fost cuprinsă de flăcări, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, iar fumul gros a fost vizibil de la kilometri distanță. Locuitorii din zonă au primit mesaje RO-Alert.

Distribuie articolul