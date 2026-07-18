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Ansamblu rezidențial de lângă București, distrus de flăcări. Alertă de poluare - VIDEO

Incendiu la Tunari

Incendiu la Tunari

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 07:14

Un incendiu puternic a izbucnit la un complex rezidențial din Tunari, județul Ilfov. O vilă a fost cuprinsă de flăcări, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, iar fumul gros a fost vizibil de la kilometri distanță. Locuitorii din zonă au primit mesaje RO-Alert.

Incendiul s-a manifestat violent, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere. Salvatorii anunță că nu există victime.

Potrivit primelor informații, anchetatorii iau în calcul ipoteza unui scurtcircuit electric ca posibilă cauză a izbucnirii focului. O anchetă urmează să stabilească exact împrejurările producerii incendiului.

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