Filmare inedită din Bucureștiul distrus de cutremurul din 4 martie 1977 - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 iul. 2026, 11:15

Imagini inedite, recent recondiționate, surprind Bucureștiul în primele zile după cutremurul din 4 martie 1977, unul dintre cele mai devastatoare seisme din istoria României. Filmarea, difuzată de FM Images Balcani – un canal dedicat cercetării arhivelor video și fotografice – arată clădiri emblematice prăbușite, străzi acoperite de moloz și atmosfera apăsătoare a unui oraș aflat în plină tragedie.

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