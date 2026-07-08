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Filmare inedită din Bucureștiul distrus de cutremurul din 4 martie 1977 - VIDEO

Cutremurul din martie 1977 (sursă: FM Images Balkans)

Cutremurul din martie 1977 (sursă: FM Images Balkans)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 iul. 2026, 11:15

Imagini inedite, recent recondiționate, surprind Bucureștiul în primele zile după cutremurul din 4 martie 1977, unul dintre cele mai devastatoare seisme din istoria României. Filmarea, difuzată de FM Images Balcani – un canal dedicat cercetării arhivelor video și fotografice – arată clădiri emblematice prăbușite, străzi acoperite de moloz și atmosfera apăsătoare a unui oraș aflat în plină tragedie.

In filmarea care durează aproape 4 minute sunt surprinse câteva dintre cele mai afectate zone ale orașului: bulevardul Magheru, Piața Universității, strada C.A. Rosetti, zona Verona–Dionisie Lupu și clădirile-simbol prăbușite, precum Scala, Casata, Simu/PECO, Dunărea sau imobilul de pe strada Școlii.

Filmarea, realizată de o echipă a unei ambasade occidentale, probabil Olanda

Filmarea pare realizată la câteva zile după cutremur, într-o perioadă în care accesul la camere și documentarea liberă erau strict controlate de regimul comunist. Ținând cont de faptul că autoturismul din care s-a filmat are steagul Olandei, este posibil ca filmarea să fi fost făcută de personal diplomatic sau de o echipă TV.

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Tocmai din acest motiv, imaginile au o valoare istorică excepțională, pentru că surprind nu doar distrugerile, ci și atmosfera de haos și tăcere care a cuprins orașul.

Lista obiectivelor surprinse în filmare

00:06 – Clădirea Casata (Magheru)
Parțial prăbușită, una dintre imaginile-simbol ale dezastrului.

00:50 – Clădirea Simu / PECO (Magheru)
Afectată sever; ulterior a fost reconstruită parțial.

01:08 – Blocul Scala (N. Bălcescu / C.A. Rosetti)
Complet prăbușit; una dintre cele mai dramatice scene ale cutremurului.

01:25 – Spatele Teatrului Național (str. Tudor Arghezi)
Cu vedere spre clădirea Sahia, prăbușită.

01:55 – Intersecția Verona – Dionisie Lupu
Camera virează spre Casa Universitarilor, afectată structural și cu ornamente căzute.

02:16 – Strada Vasile Lascăr / Thomas Masaryk (fostă Galați)
Clădirea de colț parțial prăbușită.

02:50 – Intersecția Dionisie Lupu – C.A. Rosetti
Vedere spre clădirea complet prăbușită de pe strada Școlii.

03:08 – Strada Vasile Lascăr / Thomas Masaryk (fostă Galați)
Repetarea zonei, cu aceeași clădire afectată.

03:14 – Blocul Dunărea și Biserica Enei (N. Bălcescu)
Blocul Dunărea, parțial prăbușit; Biserica Enei încă intactă. Imagine filmată dinspre Teatrul Național.

03:37 – Piața Universității / Palatul Suțu
Vedere spre Palatul Suțu și clădirea Gradiniței, prăbușită în spatele acestuia.

4 martie 1977 - cel mai mare dezastru civil de după război

Ziua de 4 martie rămâne o dată neagră în istoria României. Pe 4 martie 1977, la ora 21:22, țara a fost zguduită de un cutremur devastator, cel mai afectat fiind chiar Bucureștiul. Peste 1.500 de oameni și-au pierdut viașa, alte zeci de mii au fost răniți sau au rămas pe drumuri. Impactul economic a fost uriaș. 

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